Obrambno ministrstvo z izhodišči za pogajanja z operaterji številke 112

Državni sekretar Rudi Medved se strinja, da se operaterjem že sedem let dogaja krivica, saj da je bila uvrstitev višje na plačni lestvici že dogovorjena, vendar ministrstvo tega dogovora iz njemu neznanih razlogov ni izpolnilo. Z operaterji so sicer v nenehnem dialogu, tako so že konec lanskega leta spremenili vladno uredbo in vzpostavili novo delovno mesto dispečerja, kar je bila ena od njihovih zahtev.

Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo (MORS) Marjan Lah je pojasnil, da je vlada pred sedmimi leti poskušala operaterje številke 112 primerjati z nekakšnimi operaterji agregatov v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, vendar so v sindikatu vztrajali pri imenovanju operater dispečer, primerljiv z delovnim mestom zdravstvenega dispečerja v službi nujne medicinske pomoči. Takrat je vlada ti dve delovni mesti skoraj izenačila, operaterje številk 112 je v primerjavi z zdravstvenimi dispečerji podcenila za le en plačni razred.

Do "enormne razlike" je vnovič prišlo leta 2021, ko je vlada prisluhnila zdravstvu. Operaterji številke 112 so zato za zdravstvenim dispečerjem znova zaostali za šest plačnih razredov, je spomnil Lah.

Ob tem pojasnjuje, da operaterji številke 112 "izvajajo zelo kompleksne naloge in niso navadni telefonisti". Klic najprej prevežejo na dispečersko službo zdravstva, ga nato še poslušajo in denimo poskrbijo, da po potrebi na kraj dogodka pošljejo še gasilce, ki marsikdaj reševalcem sploh omogočijo dostop do obolele ali poškodovane osebe, je ponazoril.