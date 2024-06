Napovedali boj hitrim voznikom: v Kopru nov radar, prihaja jih še več

Na pozive in zahteve občank in občanov za umiritev prometa na posameznih cestnih odsekih se je Mestna občina Koper odzvala z najemom novega radarja, v kratkem pa bo na svojem območju postavila pet novih ohišij za radarske naprave, v katerih bo z dvema radarjema merila in posledično nadzorovala hitrost voznic in voznikov. Ohišja bodo postavljena na občinskih in državnih cestah, in sicer na Kopališkem nabrežju, Vojkovem nabrežju, v Podgorju, Škofijah in Pobegih.