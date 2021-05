Napovedan protivladni shod, policija poziva k upoštevanju navodil

Pet sindikalnih central je v izjavi za javnost spomnilo na odsotnost socialnega dialoga v državi in na po njihovem mnenju sistematično in namerno kršenje pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta. Našteli so kršitve pravil pri pripravi zakonodaje, zaradi katerih so se sindikalne centrale odločile sodelovati na današnjem protestu.

Prav tako se nameravajo protestnikom pridružiti v strankah LMŠ, SD in Levica.

Udeležbo na shodu so sicer napovedali tudi študentje, upokojenci, okoljevarstvene organizacije, akademska sfera, glasbeniki in umetniki ter marginalizirane skupine. Podporo protestnikom so med drugim izrazili tudi Alternativna akademija, Forum za demokracijo, Gibanje za družbeno odgovornost in Odbor za pravično in solidarno družbo.