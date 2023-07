Evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, napovedana so že nova neurja

Močna nevihtna linija je v torek pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je s severne Primorske usmeril nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini.

V številnih krajih so bile zvečer na terenu intervencijske službe, ki so odpravljale posledice neurja. To je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje med drugim odkrilo več streh stanovanjskih in gospodarskih objektov na območjih občin Celje, Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Velenje, Vojnik, Šoštanj. Po državi je brez električne energije ostalo več tisoč uporabnikov.

Neurje z močnimi sunki vetra je sicer že prejšnji teden pustošilo v velikem delu Slovenije. V Cerknem so zaradi obilnih padavin poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Toča je med drugim povzročila veliko škode na Dolenjskem in v Posavju, kjer je poškodovanih okoli 1350 hektarjev kmetijskih površin. Številne poljščine je uničilo tudi v delu Pomurja, predvsem apaški dolini ter na poljih od Rakičana proti Turnišču.

Vreme nad Slovenijo se je torek zvečer umirilo. Vendar pa se po napovedih Arsa tudi danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek obetajo krajevna neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi. Največja verjetnost za neurja je v severozahodni in severovzhodni Sloveniji.

Zaradi neurja evakuirali 25 ljudi

Po do sedaj zbranih podatkih so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice (14 dogodkov), Celje (145 dogodkov), Koper (en dogodek) ,Kranj (55 dogodkov), Ljubljana (213 dogodkov), Maribor (22 dogodkov), Murska Sobota (deset dogodkov), Nova Gorica (61 dogodkov), Novo mesto (73 dogodkov), Postojna (14 dogodkov), Ptuj (devet dogodkov), Slovenj Gradec (61 dogodkov) in Trbovlje (13 dogodkov).

Gasilci desetih poklicnih enot in 301 prostovoljnih društev so s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevali večje število podrtih dreves, ter prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov. Podrta drevesa in veter sta povzročila škodo na objektih, cestni in železniški infrastrukturi ter na vozilih. Na progi v Grosupljem je zaradi podrtih dreves prišlo do prekinitve železniškega prometa.

V občini Kostel je močan veter uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara. V naselju Dovje v občini Kranjska Gora so gasilci zaradi močnega vetra v prostore osnovne šole evakuirali 45 otrok, ki so taborili na prostem. V naselju Velike Malence v občini Brežice so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.

Posledice vetroloma so odpravljali tudi delavci cestnih, komunalnih, elektro in drugih podjetij.