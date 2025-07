Napovedana stavka staršev in združenja zasebnih vrtcev

Kot je pojasnil, bodo vrtci brez koncesije po predlaganih prehodnih določbah lahko sofinancirani le do konca avgusta 2035. Posledice takšne ureditve pa bodo občutili že nekaj let prej. Za otroka, ki bi začel v takšen vrtec hoditi leta 2030 oziroma 2031, zadnje leto obiskovanja vrtca namreč ne bi bilo več sofinancirano. Starši bodo zato otroka raje vpisali v vrtec, kjer bo zagotovljeno sofinanciranje za celotno obdobje predšolske vzgoje, je bil kritičen.

"Želeli bi si več posluha s strani pristojnih, torej ministrstva in strokovnih služb. Dialog je sicer bil, a vsekakor ni tekel v želeno in pričakovano smer," je dejal. Pod vprašaj se zdaj po njegovem opažanju postavljajo tudi zaposleni v zasebnih vrtcih, ki jih je več kot 800.

Gregor Pust iz zavoda Grega, sicer eden od predstavnikov združenja zasebnih vrtcev, je opozoril, da predlog novele zapostavlja in omejuje 1100 otrok v zasebnih vrtcih, ki so vključeni v javno veljavni program, in 2400 otrok, ki obiskujejo vrtce s koncesijo. Želeli bi si, da se v predlog novele z dopolnilom vnese, da otroci brez omejitev še naprej lahko obiskujejo te vrtce na način, kot ga obiskujejo danes.

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije in iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih so danes pred začetkom seje državnega zbora, na kateri bodo v petek obravnavali predlog novele zakona o vrtcih, predstavili stališča do omenjenega predloga.

Gregor Bezenšek, sicer predstavnik iniciative staršev otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce, je izrazil globoko razočaranje, "saj jih je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pustilo na cedilu". "Otroci v zasebnih vrtcih nobenega ne ogrožajo, jih je zgolj 5,8 odstotka, kar je pod evropskim povprečjem, za občino so cenejša opcija, saj zasebniki sami poskrbijo za gradnjo, infrastrukturo in tudi za vzdrževanje," je poudaril. Po njegovem prepričanju bi se morali danes ukvarjali s tem, kako ukiniti fleksibilni normativ za dva dodatna otroka v skupini.

V zvezi s predlagano novelo zakona o vrtcih pa je minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj ob robu seje DZ povedal, da ne gre za ukinjanje zasebnih vrtcev. Kot je pojasnil, so po štirih usklajevalnih sestankih s predstavniki zasebnih vrtcev našli tudi kompromisno rešitev. V državi je po njegovih besedah 94 zasebnih vrtcev, od katerih jih 58 izvaja enak program kot javni vrtci in 24 od teh ima koncesijo.

Po predlogu bodo še nadaljnjih 10 let po uveljavitvi zakona imeli možnost financiranja po obstoječi shemi 85 odstotkov cene programa v tistih občinah, kjer primanjkuje prostora in je večje število rojstev kot v preteklosti.

"Predvidena je tudi izjema za zasebne vrtce, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, in za te vrtce se praktično nič ne spreminja," je dejal Logaj. Sam verjame, da bo tudi razprava v državnem zboru nakazala smer, kako lahko poslanci novelo zakona morda popravijo z dopolnili. "V prehodnem obdobju ni možno ustanavljati novih zasebnih vrtcev, ki bi izvajali javni program. Možna pa je ustanovitev vrtcev po posebnih pedagoških načelih, ker želimo popestriti programsko ponudbo," je zaključil Logaj.