Pozor pred odhodom na morje: popolne in delne zapore na cestah

V prihodnjih dneh in tednih voznike pred podaljšanim vikendom in dopustom čakajo številne prometne spremembe, zapore in obvozi. Obsežna dela potekajo na štajerski in gorenjski avtocesti, pa tudi na številnih ljubljanskih cestah ter nekaterih regionalnih povezavah.

V času dopustovanja in podaljšanih vikendov bi pot na dopust lahko dodatno otežile zapore na slovenskih cestah.Med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice bo v smeri proti Mariboru vzpostavljena popolna zapora od torka, 24. junija od 20. ure, do srede, 25. junija do 24. ure. "Od polnoči dalje do konca septembra bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v vsako smer potekal samo po enem pasu. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani," so sporočili s Prometnoinformacijskega centra.

Obnova avtoceste Slovenske Konjice–Dramlje FOTO: Dars icon-expand

Na istem odseku, v delovni zapori med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, sta sicer odprta dva pasova proti Ljubljani in en pas proti Mariboru. Od torkovega večera, 24. junija, do sredinega večera, 25. junija, bo zaprto smerno vozišče A1 med Celjem center in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora zaradi priprave na novo zaporo. Obvoz bo potekal po regionalni cesti Celje–Vojnik–Frankolovo–Slovenske Konjice. Po tem bo promet do konca septembra med Dramljami in Slovenskimi Konjicami potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. "Dela na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami obsegajo obnovo v dolžini približno 9 km in omogočajo prilagodljivo spremembo števila prometnih pasov," so sporočili z Darsa.

Gorenjska avtocesta in Šentvid: popolna zapora in vinjetna izjema

Zaradi del na priključku Ljubljana Šentvid bo na regionalni cesti Ljubljana–Medvode promet do konca avgusta potekal po enem pasu v vsako smer. Od 25. junija do 15. julija 2025 bo predvidena popolna zapora vseh uvozov in izvozov priključka Šentvid.

Gorenjska avtocesta FOTO: Shutterstock icon-expand

Trenutno je zaradi del dovoljen promet brez vinjete na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šentvid proti Ljubljani. V času zapore bo obvoz brez vinjete dovoljen tudi do priključka Ljubljana Šiška oziroma do izvoza na Celovško cesto – a le v tej smeri. Od srede, 25. junija, do predvidoma 15. julija 2025 bo popolnoma zaprt priključek Šentvid. "Zaprti bodo vsi štirje kraki priključka za ves promet," so sporočili z Darsa. To pomeni: krak s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, krak z avtoceste iz smeri Kranja na Celovško cesto, krak z avtoceste (iz predora Šentvid) v smeri Medvod in krak s Celovške ceste v predor Šentvid.

Kdaj na pot? FOTO: Dars icon-expand