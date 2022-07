Napovedane padavine bodo pomagale pri gašenju, a suše ne bodo končale

Za zdaj po besedah Blaža Štera kaže, da bo v torek čez dan deževalo povsod. Količine padavin bodo od kraja do kraja različne, v povprečju pa bo padlo od 10 do 20 mililitrov dežja na kvadratni meter. Obstaja možnost neviht s posameznimi nalivi, kjer lahko zapade tudi od 40 do 50 mililitrov na kvadratni meter. Na jugu države bodo količine padavin manjše, je dodal.