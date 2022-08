Loredan napovedal plačilo za vse opravljene zdravstvene storitve od 1. septembra

Uredba določa programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, in opredeljuje zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Podlago za sprejem uredbe sicer daje interventni zakon o ukrepih v zdravstvu, sprejet julija letos, ki bo prav tako začel veljati s septembrom.

Po ministrovih besedah bodo imeli vsi zdravstveni zavodi tako možnost izvajanja dodatnih storitev po svojih zmožnostih. Delali bodo lahko tudi "115-odstotno," je ponazoril in pojasnil, da bodo zdravstvene storitve plačane, ko bo znano, kdo je storitev opravil "po številki zdravnika".

Ob tem doda: "Načrt je narejen tako, da bodo do konca leta e-seznami, e-zdravje, e-naročanje v celoti funkcionirali in tako z januarjem drugo leto ne bomo imeli fiktivnih čakalnih vrst, ampak bomo točno vedeli, koliko pacientov v čakalni vrsti čaka za zdravstveno storitev, ker temu bo tudi prilagojeno kaj in koliko bomo v letu 2023 delali".

Prav tako bodo imela poslovodstva zdravstvenih zavodov možnost nagrajevanja ob v celoti opravljenih storitvah, je dodal.

Ministrstvo za zdravje pa po njegovih zagotovilih zdravstvenim zavodom ne bo odrejalo obsega programa, ki ga morajo opraviti, kot bi lahko sklepali iz sredinih pojasnil po dopisni seji vlade.

Sprejeta uredba omogoča možnost dela "preko 100-odstotkov"

Minister je spomnil, da je bil obseg dela za letošnje leto določen v splošnem dogovoru za zdravstvo, sprejeta uredba pa omogoča možnost dela "preko 100-odstotkov". Ob tem je povedal: "Kar bo narejeno nad 100 odstotkov bo tudi plačano, kar tudi vemo, da ni bilo v preteklih letih. Vse zdravstvene ustanove imajo odprto pot, da delajo po svojih zmožnostih. Da torej delajo tako, kot si bodo znotraj posamezne ustanove uspeli organizirati delo. Imajo vse pravne podlage in možnosti, da nagradijo vse, ki bodo delo opravili."

Ob tem je napovedal, da bi morali biti prvi rezultati skrajševanja čakalnih vrst vidni januarja 2022. Do konca septembra pa bodo po njegovih pričakovanjih uredili čakalne sezname.

Napovedal je še, da bodo 5. septembra na Brdu pri Kranju organizirali posvet z vsemi zdravstvenimi zavodi. Predstavili jim bodo natančna navodila glede epidemije covida-19 in plačevanja zdravstvenih storitev.

Današnja uredba je sicer posledica sredinih ugotovitev vlade. Vlada se je namreč v sredo seznanila s poročilom o finančnem poslovanju javnih zdravstvenih zavodov v prvi polovici letošnjega leta ter s podatki o čakalnih dobah in zmanjšani dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Ob tem vlada, kot so v sredo zapisali v sporočilu za javnost, ugotavlja obstoj resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema. S tem so tako izpolnjeni pogoji iz 63. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da vlada določi programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli zmogljivosti, potrebne za izvajanje programa, in določi obseg sredstev.