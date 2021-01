Zaradi burje izdali oranžno opozorilo, na JV države lahko zapade do 15 cm snega

"Nekoliko močneje lahko sneži na Pohorju in v jugovzhodni Sloveniji, kjer lahko zapade od 5 do 15 cm mehkega, suhega snega," medtem poroča Neurje.si.

Po napovedi Arsa bo danes pretežno oblačno, predvsem v južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Za jugozahodni del Slovenije je Arso izdal oranžno vremensko opozorilo, saj bodo po napovedih do ponedeljka opoldne najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro.

Jutri bo v severnih in zahodnih krajih deloma jasno, drugod bo sprva še pretežno oblačno. Rahlo sneženje na jugu bo dopoldne ponehalo. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Na Primorskem bo dopoldne še pihala zmerna do močna burja, popoldne pa bo počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo do –6 do –1, v alpskih dolinah do –12, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne okoli 0, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah možna megla.

Oblačno tudi pri sosedih

V sosednjih pokrajinah bo danes večinoma oblačno, na severu Hrvaške bo občasno rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Jutri bo v krajih jugovzhodno od nas še oblačno z občasnim rahlim sneženjem, drugod se bo postopno delno razjasnilo. V Kvarnerju bo še pihala zmerna do močna burja.