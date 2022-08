Napovedi pred odbojkarskim spektaklom: 'Slovenija v Stožicah ne izgublja'

Evropsko prvenstvo smo pred tremi leti že gostili - in dokazali, da se življenje praktično zaustavi, ko v prestolnico pridejo odbojkarji. Jan Kozamernik , slovenski reprezentant pravi: "Vsi se spomnimo tega evropskega prvenstva 2019, bilo je res fenomenalno, električno vzdušje v Stožicah nas je popeljalo do fenomenalnih uspehov, tako da mi se res zelo veselimo."

Tokrat pa k nam prvič v zgodovini prihajajo reprezentance z vsega sveta. Svetovno prvenstveno v odbojki bi moralo potekati v Rusiji, a zaradi vojne v Ukrajini je aprila padla odločitev: gostiteljici bosta Slovenija in Poljska. "Časa je bilo res izjemno malo in tukaj za improvizacijo, v samem pripravljalnem obdobju, pravzaprav ni bilo nobenega časa," pravi predsednik OZS Metod Ropret in dodaja: "Iskali so izkušenega organizatorja, preverjenega organizatorja."