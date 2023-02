Napovedujejo sneg. Ste pripravljeni na razmere na cestah?

Zimskim razmeram se ne moremo izogniti, na spremenjene vozne okoliščine se je potrebno dobro pripraviti, prav tako je potrebno pripraviti vozilo. Agencija za varnost prometa je zato ponovno opomnila na več koristnih praktičnih nasvetov. Imate pravo zimsko opremo? Znate pravilno speljati in voziti po snegu? Kaj pa zavirati? Tudi po drseči podlagi?

Vremenske napovedi za jutri zvečer in v noči na nedeljo po nižinah v večjem delu Slovenije napovedujejo, da se bo meja sneženja spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala močna burja. V nedeljo bo občasno rahlo snežilo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji. Tudi ponekod na Primorskem bo lahko dež občasno prehajal v sneg. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem na jugu bo še možen rahel sneg. Vožnja v zimskih razmerah, še posebej po poledenelem in zasneženem vozišču, je lahko zelo zahtevna in od voznika zahteva toliko večjo osredotočenost na samo vožnjo. Če pa so vremenske razmere takšne, da se pri vožnji ne počutite udobno in prijetno, potem je bolje uporabiti javni prevoz ali počakati, da se razmere izboljšajo, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Priprava vozila Pospeševanje, zavijanje in zaviranje z vozilom je v veliki meri odvisno od oprijema pnevmatik z voziščem, zato vedno zagotovite, da so vaše pnevmatike v dobrem stanju ter pravilno napolnjene po proizvajalčevih priporočilih. Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah morajo imeti motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kilogramov, predpisano zimsko opremo (razen v priobalnem pasu). V zimsko opremo spadajo: zimske pnevmatike na vseh kolesih ali pa poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa. Pri nakupu snežnih verig bodimo pozorni, da ustrezajo dimenziji nameščenih pnevmatik. Pri nekaterih avtomobilih pa je njihova uporaba omejena le na določene dimenzije pnevmatik.

Žlebovi dezena pnevmatik (zimskih ali poletnih – te morajo imeti enako minimalno globino dezena kot zimske), ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 milimetre. Globino lahko preverimo z ustreznim merilnikom oz. kovancem za en evro (njegov zlati rob je namreč širok 3 mm) ali z oznakami, ki so na pnevmatiki. Globino žlebov je smiselno preverjati pogosteje, še posebej, če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba večja.

Osebe, ki ne bodo imele ustrezne zimske opreme, čaka kazen v višini 40 evrov.

Priporočljivo je, da so na vseh kolesih pnevmatike istega proizvajalca. Oziroma na vsaki osi naj bodo pnevmatike istega proizvajalca, istega tipa, modela, nosilnosti, hitrostnega razreda in enake globine dezena. Prav tako je priporočljivo, da pnevmatike menjate v paru. Hkrati morajo biti pnevmatike na vseh kolesih iste vrste (poletne, zimske) in enakih dimenzij. V ekstremnih zimskih razmerah, ob močnem sneženju, snežne verige zagotavljajo najboljši oprijem. Če so potrebne oz. obvezne, morajo biti na pogonskih kolesih. Bodite pozorni na cestne odseke, označene s prometnim znakom "Uporaba snežnih verig", kjer morate v zimskih razmerah obvezno uporabiti snežne verige. Z nameščenimi verigami lahko vozite največ 50 km/h. Zunanjost vozila mora biti v zimskih razmerah brezhibna, kar pomeni, da morate z vozila očistiti sneg in led. Neupoštevanje tega pravila se kaznuje z globo 200 evrov. Preden se odpravite na pot poskrbite tudi, da znate hitro in učinkovito uporabljati naprave za preprečevanje rosenja in sušenja stekel v vozilu. "Rosenje se lahko pojavi zelo hitro (če npr. v hladnih dneh zapeljemo v predor s toplejšim zrakom, se lahko zunanja vzvratna ogledala zarosijo v trenutku) in takrat res ni časa za iskanje stikal in ugibanje glede potrebnih nastavitev posamezne naprave," opozarjajo na AVP. Preverite tudi, ali imate v rezervoarju za vodo zimsko čistilo za steklo, saj to preprečuje zmrzovanje stekla ob njegovi uporabi.

Pot načrtujte vnaprej in povečajte varnostno razdaljo Preden se odpravite na pot, preverite informacije o stanju na cestah. Spremljajte prometne informacije, saj se boste tako izognili morebitnim zastojem. Odidite od doma pravočasno, da se izognete vožnji v časovni stiski, saj nas ta lahko sili v tvegano vožnjo. Na zasneženem in poledenelem vozišču se je težje ustaviti v sili, prav tako se lahko pot ustavljanja podaljša do 10-krat. Varnostno razdaljo je priporočljivo povečati. Pomembno je tudi, da poskrbite za zadostno bočno razdaljo ob morebitnem prehitevanju pešca, ki so v zimskih razmerah pogosto na cestišču, pri tem pa pazite, da ga ne poškropite s snežno brozgo. Pot ustavljanja se ob sneženju in poledici nekajkrat podaljša, zato vozite na temu primerni varnosti razdalji, opozarjajo na AVP.

Kako speljati in voziti po (ne)očiščenem vozišču Na cestah z več prometnimi pasovi ostanite na pasu, ki je najbolj očiščen, in se izogibajte nepotrebnemu menjavanju pasov, saj je vožnja čez sneg med pasovi zaradi morebitnega zanašanja vozila nevarna. Če cesta ni bila očiščena, bo vožnja po tirnicah, ki so jih naredila druga vozila pred vami, pnevmatikam omogočila boljši oprijem z voziščem. Predvsem pa je pomembno vnaprejšnje predvidevanje, saj se boste tako lahko postopoma in premišljeno prilagajali razmeram na cesti in pozneje ne boste izvajali hitrih in sunkovitih gibov, ki bi lahko povzročili zdrs vozila.

Preden speljete z zasneženega parkirnega mesta, očistite pot pred kolesi. To lahko storite z vožnjo naprej in nazaj po parkirnem prostoru, če je sneg globlji, je treba uporabiti tudi lopato. Sprednja kolesa naj bodo usmerjena naravnost, saj bo to zmanjšalo možnost kotaljenja koles v prazno, z rahlim pritiskom na stopalko za plin brez vrtenja koles odpeljite s parkirnega prostora. Če boste pustili, da se kolesa zavrtijo, boste tako še globlje zakopali v sneg. Kadar je potreben še boljši oprijem koles na podlago, lahko uporabite podlogo za boljši oprijem pnevmatik ali pa posujete nekoliko hrapavega materiala, kakor sta pesek ali sol, pred in za sprednjimi in zadnjimi kolesi. Vožnja v najvišji mogoči prestavi ponuja boljši oprijem pnevmatik na spolzkih površinah, poleg tega pa le zmerno pospešujte, nikakor pa ne smete hitro pritiskati na stopalko za plin, saj to lahko povzroči, da vam vozilo začne drseti. Zaviranje na poledenelem vozišču zahteva večjo varnostno razdaljo Izpostavljena območja, ki najhitreje poledenijo, so območja v senci, blizu jezer in rek, mostovi, nadvozi in križišča. Zaviranje na poledenelem vozišču zahteva večjo varnostno razdaljo, zavorna pot pa se podaljša, zato imejte v mislih, da boste potrebovali več časa, da se vozilo ustavi. Ko so razmere na cestah spremenjene, je spremenjena tudi tehnika zaviranja. Nenadno zaviranje in zavijanje povzroči, da lahko pnevmatike izgubijo že tako zelo slab oprijem na cesti, s tem pa lahko vozilo zdrsi, kar je glavni vzrok za večino prometnih nesreč v zimskih razmerah.

