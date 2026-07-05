Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Po 'tračnicah' naravnost v morje

Portorož, 05. 07. 2026 13.47 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Karmelina Husejnović
Naprava SEATRAC

Novi napravi, ki gibalno oviranim omogočata samostojen dostop do morja, sta na plažah v Portorožu in Piranu že v uporabi. Kot pravijo v Okolju Piran, sta med obiskovalci že v prvih dneh vzbudili veliko zanimanja, prvi uporabnik pa je bil obiskovalec iz Češke, ki je bil nad pridobitvijo navdušen. Za nakup in namestitev obeh naprav so namenili skoraj 75.000 evrov, v prihodnje pa ne izključujejo možnosti širitve mreže.

Kot smo že poročali, ima slovenska obala novo pridobitev – prvi dve napravi, ki gibalno oviranim omogoča lažji vstop v morje. Gre za napravi SEATRAC, ki so ju v začetku tedna namestili na plažah Portorož in Riviera v Piranu. Osebam z različnimi oblikami gibalnih ovir naprava omogoča samostojen in varen dostop do morja. Naprava deluje na sončno energijo in uporabniku omogoča, da se z motoriziranim sedežem po vodilih zapelje od obale do morja ter se po kopanju samostojno vrne nazaj na plažo.

V Okolju Piran so za 24ur.com pojasnili, da je skupna vrednost investicije v nakup in namestitev obeh naprav znašala 74.700 evrov brez DDV. "Posebnost sistema je, da je nameščen na premičnih vodilih, ki jih je mogoče prilagajati višini morske gladine glede na plimo in oseko. Tako je zagotovljena varna in nemotena uporaba skozi celotno kopalno sezono," so izpostavili v Okolju Piran. 

Preberi še Nova pridobitev na slovenskih plažah: 'Ker morje pripada vsem'

Obe napravi sta od začetka tedna že na voljo uporabnikom, v prihodnjih dneh pa ju bodo vključili tudi v uradno mrežo SEATRAC, kjer bodo uporabniki na interaktivnem zemljevidu lahko preverili njuno lokacijo, stanje delovanja in druge informacije o dostopnosti plaže. "Vsaka naprava je opremljena tudi z merilnikom temperature zraka, kar je uporabnikom lahko v dodatno pomoč pri načrtovanju obiska plaže," so dodali v Okolju Piran. 

Trenutno so za vsako lokacijo na voljo štirje daljinski upravljalniki, v sodelovanju z invalidskimi organizacijami pa bodo preučili možnost vzpostavitve sistema izposoje oziroma dostopa do daljinskih upravljalnikov po zgledu evroključa.

Uporabniki so, sodeč po prvih odzivi, novo pridobitev dobro sprejeli. V Piranu se je po tračnicah v morje prvi zapeljal obiskovalec iz Češke, ki je bil nad napravo navdušen. 

Podobne odzive prejemajo tudi na Plaži Portorož, kjer je uporabnikom na voljo tudi amfibijski voziček z napihljivimi kolesi. Obe rešitvi se po besedah upravljavca dopolnjujeta in uporabnikom omogočata različne načine vstopa v morje.

Za zdaj ostajata napravi nameščeni na dveh najbolj obiskanih plažah. V Okolju Piran bodo do konca letošnje kopalne sezone spremljali odzive uporabnikov, nato pa ocenili, ali bi podobne sisteme lahko namestili še na drugih lokacijah. Kot poudarjajo, bo odločitev odvisna predvsem od zanimanja uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev.

naprava morje portorož piran gibalno ovirani

Med rjuhe se vračajo stare bolezni

24ur.com Nova pridobitev na slovenskih plažah: 'Ker morje pripada vsem'
24ur.com Prvi Mövenpick resort na Hrvaškem odpira vrata na Kvarnerju
Cekin.si Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Cekin.si Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
24ur.com Odseku med Izolo in Koprom se obeta 17-milijonska prenova
24ur.com Kako visoko še lahko poskočijo cene na Jadranski obali?
24ur.com Zlatoperka znova na morju: odkrijte čare slovenske obale
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
05. 07. 2026 14.48
v morje po tračnicah...kako pa IZ morja, po isti poti?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj otroškega vozička nikoli ne prekrivamo s tetra plenico
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti kraljeve družine bodo prišle na dan
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
vizita
Portal
Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
cekin
Portal
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
moskisvet
Portal
Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
dominvrt
Portal
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Štorklje se vračajo
Štorklje se vračajo
Zlo med nami: Ted Bundy
Zlo med nami: Ted Bundy
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763