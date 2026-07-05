Po 'tračnicah' naravnost v morje

V Okolju Piran so za 24ur.com pojasnili, da je skupna vrednost investicije v nakup in namestitev obeh naprav znašala 74.700 evrov brez DDV. "Posebnost sistema je, da je nameščen na premičnih vodilih, ki jih je mogoče prilagajati višini morske gladine glede na plimo in oseko. Tako je zagotovljena varna in nemotena uporaba skozi celotno kopalno sezono," so izpostavili v Okolju Piran.

Kot smo že poročali, ima slovenska obala novo pridobitev – prvi dve napravi, ki gibalno oviranim omogoča lažji vstop v morje. Gre za napravi SEATRAC, ki so ju v začetku tedna namestili na plažah Portorož in Riviera v Piranu. Osebam z različnimi oblikami gibalnih ovir naprava omogoča samostojen in varen dostop do morja. Naprava deluje na sončno energijo in uporabniku omogoča, da se z motoriziranim sedežem po vodilih zapelje od obale do morja ter se po kopanju samostojno vrne nazaj na plažo.

Obe napravi sta od začetka tedna že na voljo uporabnikom, v prihodnjih dneh pa ju bodo vključili tudi v uradno mrežo SEATRAC, kjer bodo uporabniki na interaktivnem zemljevidu lahko preverili njuno lokacijo, stanje delovanja in druge informacije o dostopnosti plaže. "Vsaka naprava je opremljena tudi z merilnikom temperature zraka, kar je uporabnikom lahko v dodatno pomoč pri načrtovanju obiska plaže," so dodali v Okolju Piran.

Trenutno so za vsako lokacijo na voljo štirje daljinski upravljalniki, v sodelovanju z invalidskimi organizacijami pa bodo preučili možnost vzpostavitve sistema izposoje oziroma dostopa do daljinskih upravljalnikov po zgledu evroključa.

Uporabniki so, sodeč po prvih odzivi, novo pridobitev dobro sprejeli. V Piranu se je po tračnicah v morje prvi zapeljal obiskovalec iz Češke, ki je bil nad napravo navdušen.

Podobne odzive prejemajo tudi na Plaži Portorož, kjer je uporabnikom na voljo tudi amfibijski voziček z napihljivimi kolesi. Obe rešitvi se po besedah upravljavca dopolnjujeta in uporabnikom omogočata različne načine vstopa v morje.

Za zdaj ostajata napravi nameščeni na dveh najbolj obiskanih plažah. V Okolju Piran bodo do konca letošnje kopalne sezone spremljali odzive uporabnikov, nato pa ocenili, ali bi podobne sisteme lahko namestili še na drugih lokacijah. Kot poudarjajo, bo odločitev odvisna predvsem od zanimanja uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev.