Napravi za prikrito snemanje na koprski občini: kaznivega dejanja ni bilo

Koprski policisti, ki so po najdbi naprav za prikrito snemanje na mestni občini Koper preverjali sum storitve kaznivega dejanja, so sporočili, da niso našli podatkov, ki bi ta sum utemeljevali. Elektronski napravi – kemični svinčnik in obesek za ključe – so zato vrnili občini.

"Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem dejstev in okoliščin razlogov za sum kaznivega dejanja ni bilo najdenih takšnih podatkov, ki bi utemeljevali sum kaznivega dejanja. Zaradi navedenega so bile elektronske naprave vrnjene v MOK, o izvedenih ukrepih s strani Policije pa bo v naslednjih dneh podano poročilo po 10. odstavku 148. člena ZKP na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, katero je tudi usmerjalo predkazenski postopek," so za 24ur.com sporočili s PU Koper. Spomnimo.Robert Šuc, svetovalec novega koprskega župana Aleša Bržana, je januarja v eni od pisarn na občini našel dve napravi za prikrito snemanje – kemični svinčnik in obesek za ključe. Obe sta omogočali tako zvočno kot slikovno snemanje. Najdba je dvignila veliko prahu. FOTO: POP TV Najdba je dvignila veliko prahu, saj naj bi bili na njih posnetki sodnih obravnav nekdanjega župana Borisa Popoviča, na katerih je snemanje prepovedano. Občina je zadevo prijavila policiji, Bržan je dejal, da se s tem ne bodo ukvarjali. "Če so kakšni posnetki, naj to organi, ki se s tem ukvarjajo, odkrijejo, in takrat se bodo vsi sumi in slutnje razblinili," je dejal. Popovič je tedaj namignil, ali je najditelj morda tisti, ki mu je podtaknil vse skupaj, saj zaradi preteklih dogodkov nista v najboljši odnosih. Šuc je namreč Popoviča pred desetimi leti tožil za dva milijona evrov, a tožbo izgubil. Da bi šlo za past, je Šuc tedaj zanikal.