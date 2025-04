Napredna hialuronska nega, ki aktivira naravno pomlajevanje kože

Po 25. letu začne telo postopoma izgubljati sposobnost tvorbe kolagena in hialuronske kisline – dveh ključnih snovi, ki ohranjata kožo čvrsto, napeto in sijočo. Sprva so spremembe skoraj neopazne: občutek suhosti, manj sijaja, drobne linije okrog oči. A z leti postanejo znaki staranja bolj izraziti – gube se poglobijo, koža izgubi prožnost, volumen upade.