Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Napredna metoda zdravljenja tumorja jeter v ljubljanskem UKC

Ljubljana, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
0

V ljubljanskem kliničnem centru – kot edini zdravstveni ustanovi v regiji – bolnike s tumorjem na jetrih zdravijo z novo, napredno metodo, pri kateri bolnikom v žilo, ki prehranjuje tumor, vnesejo drobne delce z radioaktivnim izotopom, ki sevajo neposredno v rakavo tkivo. Posebnost tega minimalno invazivnega postopka, ki poteka v lokalni anesteziji, pa je tudi v tem, da za vsakega bolnika zelo natančno izračunajo, kakšno dozo sevanja potrebuje. Pod vodstvom profesorja Petra Popoviča, strokovnjaka za intervencijsko onkologijo, so doslej opravili 70 posegov.

Bolnik, star dobrih 55 let, je bil zaradi tumorja na jetrih prvič operiran pred tremi leti. Dobival je sistemsko kemoterapijo, bolezen se je nato ponovila. Konzilij je odločil, da bodo bolnika naprej zdravili z radioembolizacijo v kombinaciji z imunoterapijo. Gre za minimalno invaziven postopek intervencijske onkologije brez večjih kirurških rezov, ki poteka v lokalni anesteziji, brez kirurških rezov, bolniki pa lahko bolnišnico praviloma zapustijo že naslednji dan, razlaga prof. dr. Peter Popovič s Kliničnega inštituta za radiologijo UKC Ljubljana.

S to metodo pa tumor zmanjšajo do te mere, da ga lahko pozneje kirurško odstranijo. Z uporabo steklenih mikrodelcev itrija-90 in uvedbo programske opreme za natančno personalizirano dozimetrijo so lani metodo še izboljšali.

V zadnjih letih je bil narejen velik korak naprej pri razumevanju pomena višine sevalne doze na tumor za izid zdravljenja. "Številne raziskave o dozimetriji steklenih z Y-90 označenih mikrodelcev, objavljene v mednarodni strokovni skupnosti, so podprle višje efektivne tumorske obsevalne doze, hkrati pa so natančneje opredelile varne tolerančne meje za zdrava jetra. Tako smo lahko do tumorja bolj agresivni, ob tem pa zagotavljamo varnost za bolnika," pojasnjuje Anka Cuderman, dr. med., iz Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana, kjer skrbijo za natančen izračun aplicirane aktivnosti radioaktivnih mikrodelcev.

Sodobna personalizirana dozimetrija omogoča, da se izračunana obsevalna doza na tumor in zdrava jetra natančno prilagodi posameznemu bolniku, kar povečuje uspešnost zdravljenja in zmanjšuje tveganje za zaplete.

Gre za rezultat timskega dela strokovnjakov različnih področij. Poseg vodita specialista interventne radiologije in nuklearne medicine, prisotni so še radiološki inženirji, sestre instrumentarke, radiofarmacevti in medicinski fizik.

Edini zdravstveni ustanovi v regiji, ki zdravi s to metodo.
Edini zdravstveni ustanovi v regiji, ki zdravi s to metodo. FOTO: POP TV

"Ko se na konziliju odločamo o zdravljenju bolnika, se moramo zavedati, da je izbrana metoda danes le ena izmed možnih poti, ki jih bomo uporabili v celotnem procesu zdravljenja. Pomembno je razmišljati korak naprej in si jasno zastaviti cilje zdravljenja. V številnih primerih je cilj zgolj paliativna kontrola bolezni z namenom podaljšanja preživetja ob ohranjanju čim boljše kakovosti življenja," dodaja prof. Popovič. A si danes pri vsakem bolniku želijo doseči tudi bolj optimističen cilj – ozdravitev.

Poseg traja približno pol ure, doslej so jih izvedli približno 70.

Z uvedbo personalizirane dozimetrije pri radioembolizaciji in kombiniranega zdravljenja z imunoterapijo je UKC Ljubljana naredil pomemben korak k sodobni, personalizirani obravnavi bolnikov z jetrnimi tumorji in se pridružil vodilnim evropskim centrom, ki uporabljajo to najsodobnejšo obliko lokalne onkološke terapije. V UKC Ljubljana so sicer radioembolizacijo prvič izvedli že leta 2012, metoda pa je dostopna tudi ponekod na Madžarskem in Poljskem.

ukc ljubljana tumor jeter zdravljenje
Naslednji članek

V napadu v Zagrebu huje poškodovana 74-letna Slovenka

Naslednji članek

Bo do konca mandata še kakšen politik prestopil v drugo stranko?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363