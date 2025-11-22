Napredna metoda zdravljenja tumorja jeter v ljubljanskem UKC

V ljubljanskem kliničnem centru – kot edini zdravstveni ustanovi v regiji – bolnike s tumorjem na jetrih zdravijo z novo, napredno metodo, pri kateri bolnikom v žilo, ki prehranjuje tumor, vnesejo drobne delce z radioaktivnim izotopom, ki sevajo neposredno v rakavo tkivo. Posebnost tega minimalno invazivnega postopka, ki poteka v lokalni anesteziji, pa je tudi v tem, da za vsakega bolnika zelo natančno izračunajo, kakšno dozo sevanja potrebuje. Pod vodstvom profesorja Petra Popoviča, strokovnjaka za intervencijsko onkologijo, so doslej opravili 70 posegov.

Bolnik, star dobrih 55 let, je bil zaradi tumorja na jetrih prvič operiran pred tremi leti. Dobival je sistemsko kemoterapijo, bolezen se je nato ponovila. Konzilij je odločil, da bodo bolnika naprej zdravili z radioembolizacijo v kombinaciji z imunoterapijo. Gre za minimalno invaziven postopek intervencijske onkologije brez večjih kirurških rezov, ki poteka v lokalni anesteziji, brez kirurških rezov, bolniki pa lahko bolnišnico praviloma zapustijo že naslednji dan, razlaga prof. dr. Peter Popovič s Kliničnega inštituta za radiologijo UKC Ljubljana. S to metodo pa tumor zmanjšajo do te mere, da ga lahko pozneje kirurško odstranijo. Z uporabo steklenih mikrodelcev itrija-90 in uvedbo programske opreme za natančno personalizirano dozimetrijo so lani metodo še izboljšali.

V zadnjih letih je bil narejen velik korak naprej pri razumevanju pomena višine sevalne doze na tumor za izid zdravljenja. "Številne raziskave o dozimetriji steklenih z Y-90 označenih mikrodelcev, objavljene v mednarodni strokovni skupnosti, so podprle višje efektivne tumorske obsevalne doze, hkrati pa so natančneje opredelile varne tolerančne meje za zdrava jetra. Tako smo lahko do tumorja bolj agresivni, ob tem pa zagotavljamo varnost za bolnika," pojasnjuje Anka Cuderman, dr. med., iz Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana, kjer skrbijo za natančen izračun aplicirane aktivnosti radioaktivnih mikrodelcev. Sodobna personalizirana dozimetrija omogoča, da se izračunana obsevalna doza na tumor in zdrava jetra natančno prilagodi posameznemu bolniku, kar povečuje uspešnost zdravljenja in zmanjšuje tveganje za zaplete. Gre za rezultat timskega dela strokovnjakov različnih področij. Poseg vodita specialista interventne radiologije in nuklearne medicine, prisotni so še radiološki inženirji, sestre instrumentarke, radiofarmacevti in medicinski fizik.

