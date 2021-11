Naprej v preteklost – nova normalnost žensk

Od njene smrti, ki bi se jo morda dalo preprečiti tudi z upoštevanjem rezultatov več raziskav, ki so vse po vrsti pokazale močno deformiranost zarodka, se pojavljajo še zgodbe o drugih žrtvah tega restriktivnega zakona. Slednje je pravzaprav nemogoče prešteti – med njimi so ženske, takšne in drugačne – soočene z neželeno nosečnostjo in nezmožnostjo opravljanja varnega abortusa. Tako splav, njegova varnost in s tem samo reproduktivno zdravje žensk postane odvisno od mnogih drugih dejavnikov, kot je denimo finančni položaj žensk, ki se na splav (lahko) odpravijo v tujino. Tisti, ki skrbijo za življenja nerojenih, bi morali vedeti, da njihovi poskusi omejevanja temeljne pravice žensk splava pač ne odpravijo. Varno izvajanje zgolj omejijo na peščico žensk, medtem ko vsem skupaj pošljejo močno sporočilo – nad vašim telesom je drug gospodar !

Odločitev za splav je za večino žensk prava odločitev!

Od leta 2007 do 2010 je pod vodstvom profesorice Diane Green Foster (Univerza v Kaliforniji) trajal eksperiment, v katerega so bile vključene ženske, ki jih je raziskovalna skupina uspešno rekrutirala med čakajočimi pred ambulantami tridesetih abortivnih klinik iz 21 zveznih držav v Ameriki. Ženske so bile za potrebe analize razdeljene v tri skupine: tiste, ki jim je bilo dovoljeno opraviti splav, tiste, ki jim slednje ni bilo omogočeno, ker so bile že predolgo noseče in je prišlo do prekoračenja gestacijske starosti in tretje, ki so se kljub temu, da so bile v kliniki zavrnjene, za splav vseeno odločile. Najpomembnejše ugotovitve raziskave, ki bi jih najprej morali prebrati in razumeti ravno tisti, ki se jih ne bodo dotaknile, kažejo, da je do bistvenih sprememb v dojemanju življenja žensk prišlo kasneje – po tem, ko so splav lahko opravile ali pa ne.

To kaže, da se odločitev za prekinitev neželene nosečnosti za ženske v njihovem kasnejšem življenju ne izkaže zgolj kot odločitev, ki je slednje ne obžalujejo, temveč tudi za odločitev, ki jim je dejansko v pomoč in jim v ničemer ne škodi. Podatki, pridobljeni iz intervjujev, so pokazali, da splav ni take vrste življenjska izkušnja, ki bi zaznamovala ženske za vedno, niti ni razlog za slabšanje njihovega mentalnega zdravja, še več: izmed tistih, ki so lahko opravile splav, kar 95 % žensk meni, da je bila to pravilna odločitev, pri ženskah, ki jim je bil splav odrečen, pa je bilo moč na krajši rok zaznati negativne učinke na njihovo mentalno zdravje, kot sta denimo povečana tesnoba in nižje samovrednotenje.