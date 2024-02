Zaradi delničarja v stečaju naprodaj okoli četrtinski delež Lona

Delež v Lonu bi morali sklad in z njim povezane družbe delničarke v Lonu prodati, a se to doslej ni zgodilo. S spletne strani Lona je razvidno, da je Kylin Prime Group v stečaju od maja lani in da se interesenti za nakup njegovega 24,96-odstotnega deleža v Lonu lahko obrnejo na stečajno pisarno v Švici.

Delničarjem okoli sklada Kylin Prime Group, katerega ustanovitelj, predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor je kitajski poslovnež Dai Kai, glasovalne pravice mirujejo od pomladi 2019 zaradi ugotovitev Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) o kršitvi prevzemne zakonodaje oz. usklajenem delovanju. Kitajski lastnik ni dobil dovoljenja centralne banke za kvalificiran delež v Lonu, ker ni pojasnil izvora premoženja, s katerim je želel pridobiti večinsko lastništvo.

Dolenc: Pri Lonu izzivi z lastniško stukturo, ki ni urejena

Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc je za Radio Slovenija priznal, da imajo pri Hranilnici Lon "izzive z lastniško strukturo, ki ni urejena". To namreč po njegovih besedah vpliva tudi na njeno delovanje. "Pri tej inštituciji smo v zadnjih letih kar nekaj naporov vložili v to, da bi jo spravili na pot, ki je zakonita in takšna, da je varna za tudi za vlagatelje," je dejal in dodal, da je namen centralne banke, da se "zavaruje finančna stabilnost, stabilnost posamezne inštitucije, vedno pa imamo sistem, ki zagotavlja varnost tistih varčevalcev, ki imajo v inštituciji manj kot 100.000 evrov".

V Lonu zagotavljajo, da v minulih letih dosegajo stabilni razvoj poslovanja in beležijo stabilno rast prihodkov iz poslovanja. "Lon je kapitalsko in likvidnostno trdna banka, konec leta 2023 je kapitalska ustreznost znašala skoraj 20 odstotkov, likvidnostni količnik je prav tako visoko nad regulatornimi zahtevami," so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da "z ustreznimi kreditnimi pogoji in zavarovanji kreditov dosledno varujejo kreditni portfelj in stabilnost banke".

Lon očetu nekdanjega tajnika SD odobril milijonski kredit

Hranilnica Lon, ki jo vodi Imre Balogh, nekdanji prvi mož Družbe za upravljanje terjatev bank, ima na trgu približno 0,6-odstotni delež in se osredotoča na poslovanje s fizičnimi in manjšimi pravnimi osebami. Poročilo za leto 2022 kaže, da je imela konec predlanskega leta bilančno vsoto v višini 316,6 milijona evrov in 946.000 evrov dobička pred davki iz rednega poslovanja. Čisti dobiček iz leta 2022 v višini 749.230 evrov je uporabila za pokrivanje prenesene izgube preteklih let.

Sklad Kylin Prime Group je s povezanimi družbami do lanske dokapitalizacije v Lonu obvladoval večinski delež. V dokapitalizaciji Lona konec lanskega leta sta delničarja Otmar Zorn in gradbeno podjetje GIC Gradnje Ivana Cajzka po pisanju portala Necenzurirano svoj delež povečala s 35 na več kot 41 odstotkov, nova večja delničarja pa sta z 9,8 odstotka delnic postali finančna družba AG in njena hčerinska družba Eta Kamnik, ki ju obvladuje Marko Konič.

Poslovanje Lona se je znašlo v zgodbi o postopku ministrstva za pravosodje in ministrice Dominike Švarc Pipan iz SD za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Zaradi afere, ki je izbruhnila ob tem nakupu, je odstopil glavni tajnik SD Klemen Žibert, preiskava zgodbe pa je med drugim razkrila, da je Lon v času, ko je nadzor pokazal, da je odobraval kredite mimo predpisanih pogojev, Žibertovemu očetu odobril milijonski kredit, je pisal portal Necenzurirano.