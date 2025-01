Se z zdravim življenjskim slogom lahko izognemo težavam v menopavzi?

Menopavza običajno nastopi okrog 50. leta. A marsikatera ženska se z utrujenostjo, motnjami razpoloženja, nespečnostjo in drugimi težavami, ki so posledica nihanja hormonov, srečuje že kmalu po ali celo pred 40. letom, v obdobju perimenopavze. Kako z zdravim življenjskim slogom poskrbeti, da bo težav v perimenopavzi in menopavzi čim manj, smo se pogovarjali s strokovnjakinjo za gibanje in trenerko Alenko Ružič Jovović, ki nam je zaupala tudi svojo izkušnjo s tem življenjskim obdobjem.