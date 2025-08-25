Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Vedno več nesreč s kolesi in e-skiroji: je rešitev strožja zakonodaja?

Ljubljana, 25. 08. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
5

Nova smrtna žrtev na slovenskih cestah. Pri Litiji sta trčila voznik osebnega in tovornega vozila. 18-letnik v avtu je na kraju umrl, cesta je bila več ur zaprta. To je že 69. smrtna žrtev letos, ena več kot lani v celem letu. Prometna varnost se je torej poslabšala, veliko žrtev je predvsem med motoristi, narašča tudi število nesreč kolesarjev in voznikov e-skirojev. Policisti zato zaostrujejo nadzore, pristojni pa razmišljajo o strožji zakonodaji.

policija promet varnost nesreča
Naslednji članek

Vinogradniki zadovoljni: kakovost grozdja v Istri je izjemna

Naslednji članek

Črn vikend v slovenskih gorah: v soboto umrl Čeh, v nedeljo Hrvat

SORODNI ČLANKI

Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letnik

57-letni motorist izgubil oblast in padel: umrl je na kraju nesreče

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
25. 08. 2025 20.58
?kaj pa test IQja..au
ODGOVORI
0 0
melhijad1
25. 08. 2025 20.54
prepoved pa je...
ODGOVORI
0 0
modelx
25. 08. 2025 20.51
prepoved za vse. dejansko bi moral imeti vsak izpit za to in sicer istega, kot za motor, biti star vsaj 18 let, z registriranjem in tehničnim vsako leto.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
25. 08. 2025 20.51
+1
eh
ODGOVORI
1 0
brezveze13
25. 08. 2025 20.47
+1
za te obsedence z skiroji je potrebno uzakoniti dovoljeno hitrost uporaba zaščitnih sredstev poznavanje prometnih predpisov kot zamopede, obvezna uporaba kolesrskih stez še bolje če že mora imeti to nevarno igračo naj za to napravijo poligone kjer se bodo lahko iživljali
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137