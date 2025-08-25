Slovenija
Vedno več nesreč s kolesi in e-skiroji: je rešitev strožja zakonodaja?
Nova smrtna žrtev na slovenskih cestah. Pri Litiji sta trčila voznik osebnega in tovornega vozila. 18-letnik v avtu je na kraju umrl, cesta je bila več ur zaprta. To je že 69. smrtna žrtev letos, ena več kot lani v celem letu. Prometna varnost se je torej poslabšala, veliko žrtev je predvsem med motoristi, narašča tudi število nesreč kolesarjev in voznikov e-skirojev. Policisti zato zaostrujejo nadzore, pristojni pa razmišljajo o strožji zakonodaji.
