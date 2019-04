Narašča število ponarejenih listin in poskusov goljufij

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opozarjajo na naraščanje poskusov goljufij in ponarejenih listin. Vedno večji je namreč dotok tuje delovne sile in drugih imetnikov tujih listin o izobraževanju na slovenski trg dela, kar posledično vpliva tudi na število vlog za vrednotenje izobraževanja, ki se povečuje.

Na ministrstvu se soočajo tudi z naraščanjem neobičajnih praks in poti izvajanja izobraževanja ter z nepreglednimi informacijami o zagotavljanju kakovosti izobraževanja. Navedena dejstva vzbujajo dvom v kakovost pridobljenega izobraževanja in v usposobljenost imetnikov listin, zato je za vse vpletene še toliko bolj pomembno, da so postopki vodeni strokovno, resno in podrobno.

Iz tega razloga so sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje zlorab v uradnih postopkih, to pa je posledično privedlo do podaljšanja postopkov vrednotenja izobraževanja.