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Slovenija

Naraščajo spolno prenesene okužbe, do spolnih stikov pogosto prek aplikacij

Ljubljana, 11. 06. 2026 13.29 pred 14 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Preiskava krvi

V Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge, so sporočili z NIJZ. Po vsej Evropi smo leta 2024 dosegli rekordne ravni, Slovenija pa pri tem ni izjema. Strokovnjaki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami (SPO) upadla.

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Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita je uporaba kondoma, sporočajo na NIJZ. Spolno prenesene okužbe pogosto potekajo brez simptomov, a lahko pustijo trajne posledice, kot so neplodnost, rakava obolenja, kronične bolečine in negativni vplivi na duševno zdravje, so opozorili strokovnjaki.

Skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije so na NIJZ tako tik pred poletjem pripravili kampanjo "KONDOM=BONTON. Spoštuj sebe. Varuj druge."

Strokovnjaki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami padla.
Strokovnjaki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami padla.
FOTO: Shutterstock

Po vsej Evropi smo leta 2024 dosegli rekordne ravni; zaznali smo za več kot 300 odstotkov več primerov gonoreje kot desetletje poprej, število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo, še vedno pa ostaja klamidija največkrat prijavljena bakterijska spolno prenesena okužba, kaže poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC.

Slovenija ni izjema, so na današnji novinarski konferenci opozorili strokovnjaki, ki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami upadla.

Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je predstavila podatke za leto 2024, ko je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenesenih okužb, brez primerov okužbe s HIV, hepatitisa B in hepatitisa C. Prijavljenih primerov gonoreje je bilo za približno trikrat več kot pred desetimi leti.

V primerjavi z letom 2023 se je skupno število prijavljenih primerov genitalnih bradavic povečalo za 32 odstotkov, skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe pa za 10 odstotkov. Število primerov klamidijske okužbe je bilo tako največje v obdobju zadnjih desetih let. Rekordno je bilo tudi število primerov sifilisa. V letu 2024 je bilo 104 primerov sifilisa, medtem ko je bilo leta 2020 prijavljenih 31 okužb s sifilisom. "Na NIJZ ocenjujemo, da je število primerov spolno prenesenih okužb v Sloveniji precej večje, saj veliko okužb ni uradno prijavljenih," je dodala Evita Leskovšek.

Povečano število vzpostavljanja spolnih stikov prek aplikacij

Tudi na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana opažajo izrazit porast SPO. "To predstavlja dodatne izzive, saj lahko nekatere okužbe povzročajo vnetja rodil, neplodnost, zaplete v nosečnosti in se celo prenesejo na novorojenčka," je opozorila specialistka dermatovenerologije Laura Đorđević Betetto in dodala, da v zadnjih letih dodaten problem predstavlja naraščajoča odpornost nekaterih bakterijskih SPO proti antibiotikom. "Po pandemiji opažamo predvsem med mladimi povečano število srečevanj in vzpostavljanje spolnih stikov prek aplikacij ter večje število spolnih partnerjev. K širjenju spolno prenesenih okužb prispeva tudi manjši strah pred okužbo s HIV, saj je ta danes ob ustreznem zdravljenju postala kronična bolezen. Hkrati pa še vedno velik del ljudi zmotno meni, da so SPO problem preteklosti," je še povedala. Opozorila je tudi na pomen cepljenja proti HPV, ki ščiti pred šestimi vrstami raka in genitalnimi bradavicami pri obeh spolih.

Po pandemiji opažajo predvsem med mladimi povečano število srečevanj in vzpostavljanje spolnih stikov prek aplikacij ter večje število spolnih partnerjev.
Po pandemiji opažajo predvsem med mladimi povečano število srečevanj in vzpostavljanje spolnih stikov prek aplikacij ter večje število spolnih partnerjev.
FOTO: Shutterstock

Jerca Ambrožič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je opozorila na sifilis, za katerega številni zmotno mislijo, da gre za bolezen starih časov, a je v porastu. "Sifilis lahko prizadene tudi živčevje. Takrat govorimo o nevrosifilisu, ki se lahko kaže z glavoboli, izgubo sluha ali vida ter drugimi nevrološkimi težavami," je dodala. Zaskrbljujoč je porast kongenitalnega sifilisa, torej sifilisa, ki se med nosečnostjo prenese na otroka. "V Sloveniji zaradi odličnega presejalnega testiranja nosečnic dolga desetletja teh primerov praktično nismo videvali, letos pa smo potrdili en primer, ki je bil boleč opomnik, da to ni bolezen iz preteklosti," je še povedala Jerca Ambrožič.

Kondom kot kontracepcija, ne pa kot zaščita pred SPO

Sergej Golubović z Dijaške organizacije Slovenije je opozoril, da mladi pogosto uporabljajo kondom le kot obliko kontracepcije, manj pa kot ključno zaščito pred SPO. "Posledično ob širši uporabi drugih oblik kontracepcije njegova uporaba upada, kar lahko prispeva k večjemu tveganju za prenos okužb. Zato je ključno poudariti, da kondom ni le sredstvo za preprečevanje nosečnosti, temveč edina metoda, ki hkrati učinkovito zmanjšuje tveganje za večino SPO," je dodal Sergej Golubović. Izpostavil je tudi pomen vključevanja vsebin o spolni vzgoji v šolski sistem.

Strokovnjaki so zato vse, predvsem pa mlade, opozorili na pomen varne spolnosti, na uporabo kondoma in na cepljenje proti HPV in hepatitisu B. "Vsaka oseba, ki opazi simptome, kot so razjeda na spolovilu, izcedek iz sečnice ali danke, pekoče uriniranje, izpuščaj na spolovilu, bolečine v modih, spodnjem delu trebuha ali med spolnimi odnosi, naj se čim prej testira na SPO, zlasti če težave nastopijo po nezaščitenem spolnem odnosu," opozarjajo na NIJZ. Testiranje poteka pri dermatovenerologih in infektologih v javni zdravstveni mreži z napotnico, ki jo izda osebni zdravnik, obstajajo pa tudi možnosti testiranja brez napotnice, ki so navedene na spletni strani NIJZ, so še opozorili na novinarski konferenci.

nijz okužbe spolno prenesene rekord
Vizita.si NIJZ s kampanjo Kondom = bonton ozavešča o rekordnem porastu spolno prenesenih okužb
24ur.com V Evropi rekordni porast spolno prenosljivih bolezni
24ur.com Stopnja HIV v Sloveniji nizka, izziv pozne diagnoze
24ur.com Evropo pretresa poročilo: ogromen porast spolno prenosljivih bolezni
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