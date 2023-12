Naraščanje nezadovoljstva z delom vlade se je ustavilo, a podpora je nizka

Na tretjem mestu je SD s 7,3-odstotno podporo (prejšnji mesec 7,9 odstotka), sledi NSi, ki bi jo izbralo 6,1 odstotka vprašanih (novembra 6,4 odstotka), Levica pa bi prejela pet odstotkov glasov (novembra 5,1 odstotka). Neopredeljenih je 31,1 odstotka vprašanih (novembra 33 odstotkov), 7,7 odstotka jih ne bi volilo, 3,4 odstotka pa bi jih izbralo druge stranke.

Izračun deležev med opredeljenimi volivci, ki pokaže možen volilni izid, če bi bile volitve to nedeljo, pa kaže, da bi SDS dobila 39,2 odstotka glasov in 34 poslancev, Gibanje Svoboda 28,9 odstotka in 25 poslancev, SD 12,7 odstotka in 11 poslancev, NSi 10,6 odstotka in 10 poslancev ter Levica 8,7 odstotka glasov in 8 poslancev.