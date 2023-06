Narasel potok odnesel osebo, izpadi elektrike, zaliti objekti, novi plazovi

Ob 19.55 je neurje zajelo občino Domžale, kjer so gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale ter Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Radomlje na dvorišču večstanovanjskega objekta iz jaška izčrpali večjo količino meteorne vode, ki je ogrožala objekt.

Zaradi neurja so dogodke večjega obsega na Upravi RS za zaščito in reševanje zabeležili v Domžalah, Kamniku, Ljubnem, Lukovici, Šmartnim pri Litiji in v Zagorju ob Savi.

Deroča voda je pozno popoldne zalila del Blagovice z okolico. "Po podatkih ljubiteljske meteorološke postaje je v le dveh urah padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter, kar je za to območje skoraj mesečna količina padavin," so na družbenem omrežju zapisali pri Meteoinfo.

Le nekaj minut prej je meteorna voda v Lukovici zalila nekaj stanovanjskih hiš in kleti ter povzročila posedanje ceste na regionalni cesti Lukovica - Trojane in lokalni cesti Šentožbolt - Bršlenovica. Narasli so številni vodotoki, ki so se razlivali. Posredovalo je pet prostovoljnih gasilskih društev iz Gasilska zveza Lukovica, ki so na na številnih lokacijah črpali vodo, zaprli cesto na ogroženem območju ter sanirali cestišča.

Nekaj čez 20. uro se je v Juvanju v občini Ljubno sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Radmirje, Okonina in Ljubno ob Savinji so območje plazu prekrili s folijo in izkopali jarek za odvodnjavanje meteorne vode. Plaz je poškodoval pomožni gospodarski objekt.

Največ dela pa so imele ekipe na območju Zagorja ob Savi. Do polnoči so zabeležili 19 prijav dogodkov, aktivirali pa so šest prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev in Enoto PRS Trbovlje za reševanje iz vode. Gasilci PGD Izlake so v naselju Polšina okoli 20. ure iz več stanovanjskih objektov prečrpali meteorno vodo.

Zaradi obilnih padavin je na širšem območju občine Zagorje ob Savi izpadlo več transformatorskih postaj. Brez električne energije je ostalo večje število odjemalcev.

Okoli 20.30 so v naselju Izlake gasilci PGD Izlake prečrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjskega objekta. Voda je zalivala več hiš in se stekala v kleti ter delavnice, zaradi razlivanja potoka je bila pod vodo tudi cesta. V narasli vodi je ostalo ujetih več vozil, voda pa je zalila tudi prostore šole, lokala. Kot piše na Upravi RS za zaščito in reševanje naj bi narasel potok odnesel osebo.

Gasilci so iz zalitih objektov prečrpavali vodo, ekipe o poškodovanih sicer do večera niso poročale.