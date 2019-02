Narasle vode ogrožale stanovanjske hiše in zalivale kleti, najhuje na Ilirskobistriškem

Na Ilirskobistriškem je ponoči meteorna voda v naseljih Jasen, Vrbovo in Vrbica ogrožala stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci, ki so očistili odtoke in namestili protipoplavne vreče. Meteorna voda je ogrožala in poplavljala stanovanjske objekte tudi na območju Postojne, Pivke in Divače, prav tako na območju občin Hrpelje - Kozina in Cerknica.

V Senožečah je poplavil hudournik in zalil gostinski lokal. Tamkajšnji gasilci so s postavitvijo protipoplavnih vreč preusmerili vodni tok, črpali vodo iz gostinskega objekta in dvorišča ter postavili potopne črpalke za samodejno črpanje.

Narasle vode so zalivale kleti tudi na območju občin Koper in Piran, kjer so si prav tako morali pomagati s protipoplavnimi vrečami. Narasle vode so poplavljale tudi ponekod na Gorenjskem in Koroškem, in sicer na območju Kotelj in Slovenj Gradca, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Zaradi vode na cestišču zaprtih več cest

Zaradi poplavljenih cestišč je zaprtih več cest, in sicer glavna cesta Ilirska Bistrica–Ribnica–Postojna med Dolnjo Bitnjo in Gornjo Bitnjo, regionalna cesta Divača–Ribnica pri Bujah, prav tako regionalni cesti Manče–Štanjel in Logatec–Rovte pri odcepu za Medvedje Brdo. Zaprti sta tudi lokalni cesti Senožeti–Jevnica in Sava–Mošenik.

Zaradi vode na cestišču je na regionalnih cestah Vipava–Mance in Ilirska Bistrica–Knežak–Pivka promet močno oviran. Zaradi plazu je zaprta regionalna cesta Jesenice–Gorje, polovična zapora pa je na lokalni cesti Vrhnika–Zaplana, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Notranjska Reka poplavlja, v zgornjem toku pa že upada

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) reka Vipava v zgornjem in srednjem toku poplavlja na območjih pogostih poplav. V srednjem in spodnjem toku bo postopoma naraščala še do popoldneva. Notranjska Reka poplavlja, pri čemer pa v zgornjem toku že upada. V srednjem in spodnjem toku bo vrh dosegla v jutranjih urah in dopoldan začela upadati.

Reki Ljubljanica in Krka s kraškimi pritoki bosta danes še naraščali in se razlivali na območjih vsakoletnih poplav. Naraščanje Krke v zgornjem toku se bo ustalilo danes sredi dneva.

Sava v srednjem toku se razliva na izpostavljenih mestih in ima ustaljen pretok, ki se bo ohranjal še večji del dneva. V spodnjem toku se bo njen pretok povečeval do večera. Preostale reke v južni in osrednji Sloveniji, ki so se razlivale ponoči in zjutraj, bodo čez dan upadale, še navaja Arso. Medtem je po Sloveniji večinoma prenehalo deževati. Po napovedih vremenoslovcev bo danes spremenljivo oblačno, nastalo bo še nekaj ploh.