Narasli vodotoki, plazovi, podrta drevesa: Arso izdal oranžno opozorilo

Arso je izdal oranžno opozorilo pred poplavljanjem rek v južni Sloveniji. Ob koncu tedna bodo reke počasi upadale, ojezerjene površine na kraških poljih Notranjske pa se bodo še zmerno povečevale.

V sredo čez dan in ponoči je obilno deževje na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Postojna, Brežice in Murska Sobota povzročilo nekaj dela gasilcem in drugim dežurnim službam. Zabeležili so 36 dogodkov, pri odstranjevanju posledic je posredovalo 38 gasilskih enot, poroča center za obveščanje.

icon-expand Naliv FOTO: Shutterstock

Narasli vodotoki in meteorne vode so ogrožali stanovanjske objekte ter poplavili nekaj cestišč, sprožali so se zemeljski plazovi, zaradi razmočenega terena pa so se podirala drevesa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke