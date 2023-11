Naravni ali umetni pojav? V Rakovem Škocjanu pena prekrila gladino

Gosta in bela pena na področju Rakovega Škocjana je danes pošteno povzročila zaskrbljenost med občani Pivke, Postojne in Cerknice. Kot nam je pojasnil poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, pa gre dejansko za biološki proces, kar so potrdile tudi strokovne službe koncesionarja Drave. Zaradi velikega vodostaja in odliva velikih količin listja iz naravnega okolja se začne na površju namreč ustvarjati pena, ki sicer ni zdravju škodljiva.