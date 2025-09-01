Naravna pustolovščina pri Smledniku, ki je ne smete zamuditi

Pridružite se nam 4. septembra ob 17. uri v Hrašah pri Smledniku, kjer vas čaka odkrivanje lepote mokrišč z brezplačnim sprehodom do bajerja in lutkovno predstavo za otroke.

Mokrišča – zaklad, ki ga pogosto spregledamo

Mokrišča so ekosistemi, ki imajo lastnosti tako vode kot kopnega, in imajo zato zelo veliko vrstno raznolikost ter redke in posebne rastlinske in živalske vrste, ki so se prilagodile življenju v takem okolju. Za človeka so mokrišča pomembna, saj varujejo pred poplavami in sušo ter prečiščujejo pitno vodo. Pa vendar so ravno ta območja med najbolj ogroženimi. V zadnji desetletjih so mokrišča močno ogrožena in hitro izginjajo zaradi človekovih dejavnosti, kot so izsuševanje, zasipavanje in onesnaževanje. Prav zato je nastal projekt Zgodbe naših mokrišč, s katerim želimo opozoriti na pomembnost manjših lokalnih mokrišč, ki jih pogosto spregledamo ali označimo kot nepomembne dele narave.

Opazovalnica ptic ob Hraškem mokrišču FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

V začetku septembra se nam lahko pri odkrivanju zgodb, ki jih pripovedujejo naša mokrišča, pridružite tudi vi. Naravna pustolovščina bo potekala v četrtek, 4. septembra 2025 v Jahalnem centru na kmetiji Janhar, Hraše 46 v Smledniku. S programom začenjamo ob 17. uri, udeležba pa je brezplačna. Na dogodku bomo prisluhnili številnim gostom, ki bodo predstavili projekt Zgodbe naših mokrišč in razkrili, zakaj so mokrišča pomembna za naš vsakdan. Ste vedeli, da hraško mokrišče obišče preko 100 različnih vrst ptic, kar predstavlja okoli tretjino vseh opaženih vrst ptic v Sloveniji? Nekatere vrste ptic se na mlakah ustavijo le za kratek čas, druge pa se tu zadržujejo celo leto. Mlaki nudita pticam gnezdišče (večje površine trstičja in rogozovja), zatočišče pri selitvah in bogat vir hrane. Ob mlakah pa se spreletava tudi preko 30 vrst kačjih pastirjev.

Obiskovalci si bodo lahko na dan dogodka ogledali kratek film, ki prikaže lepoto in skrivnosti mokrišč, nato pa sledi predstavitev posebnega projekta Posvoji invazivko, kjer lahko prav vsak prispeva k varovanju narave. Za otroke bo pripravljena lutkovna predstava, ob koncu pa se bomo skupaj sprehodili do Hraškega bajerja – in tam začutili naravo v njeni pristni obliki. Več informacij lahko najdete na spletni strani občine Medvode Vabljeni na družinsko pustolovščino!

Dogodek poteka v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2025. Projekt Izročilo je sofinancirala Evropska Unija. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand