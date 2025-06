Naravni lifting brez skalpela in okrevanja

OGLAS

Na srečo napredna estetska medicina danes ponuja visokotehnološke rešitve, ki kožo spodbudijo k lastni regeneraciji in ji učinkovito vračajo naravno čvrstost. Ena izmed njih je Ultherapy PRIME, edina neinvazivna ultrazvočna terapija, ki omogoča vizualizacijo kože in podkožnega tkiva in ciljno spodbuja tvorbo lastnega kolagena in elastina. Ultherapy PRIME je nadgradnja preizkušene metode Ultherapy, ki so jo izvedli že v več kot 2,5 milijona primerov po svetu in velja za zlati standard neinvazivnega dviga kože. Z novo tehnologijo ponuja še večjo natančnost in bolj personalizirane rezultate. Gre za najbolj varen in učinkovit postopek.. S pomočjo visokointenzivnega fokusiranega ultrazvoka zdravnik natančno vidi globinske plasti kože in energijo usmeri tja, kjer bo imela največji učinek – v kolagensko bogata tkiva. Rezultat? Vidno učvrščena koža na obrazu, okoli obrvi (t.i. brow lift), na čelu, podbradku, vratu in dekolteju, zmanjšane gube ter mladostnejši videz – brez rezov, igel in brez okrevanja. Prednost terapije Ultherapy PRIME je tudi ta, da jo lahko izvajamo vse dni v letu, tudi poleti, po terapiji se ni potrebno izogibati soncu.

Prvi rezultati že po nekaj tednih

Postopek traja od 30 do 90 minut, odvisno od področja, ki ga tretiramo, po njem pa se lahko takoj vrnete k vsakodnevnim opravilom. Bistvena prednost Ultherapy PRIME je prav v vizualizaciji, ki zagotavlja varnost in učinkovitost delovanja in je edina ter edinstvena na trgu. Terapijo izvajamo na področju lic, obrvi (t.i. brow lift), spodnjega dela obraza ob liniji čeljusti in na podbradku. To pomeni vidno dvignjene konture in naraven učinek, ki se stopnjuje do 6 mesecev po posegu. Ultherapy PRIME ne pušča poškodb na površini kože, prvi rezultati se pokažejo po nekaj tednih, končni učinek pa se razvija v dveh do treh mesecih. Ena terapija lahko zagotovi rezultate, ki trajajo leto dni ali več.

