S parfumi šepetajmo, ne polivajmo: podcenjevanje voha je civilizacijska napaka

Slobodanka Poštić je najbolj znano ime aromaterapije in naravne parfumistike na Balkanu, ki je 17 let svojega življenja posvetila raziskovanju naravnih parfumov in številnim navdušencem nad naravnimi parfumi pomagala, da so ustvarili povsem svojo dišavo po meri. Ana Ličina pa je certificirana aromaterapevtka in parfumeristka, ki izobražuje o pomenu našega najbolj diskretnega, a še kako pomembnega čutila, voha.

Skupaj sta pričarali prav posebno senzorično izkušnjo, pravzaprav umetniško razstavo, kjer je prav posebno doživetje namesto naših oči čakalo naše nosove. Razstava Dišeči podpisi je razstava naravnih parfumov, ki so podobni tistim, kakršni so bili pred letom 1880, preden so v laboratorijih začeli izdelovati umetne dišave, ki danes prevladujejo.

Mednarodna razstava naravnih parfumov je pravzaprav 'homage' naravi in unikum v svetovnem merilu, pravita. Parfumi v zbirki so ročno izdelani iz prave vrtnice, nerolija, vanilije, jasmina, sandalovine, pačulija, bergamotke, popra, mire, osmantusa, palisandra, vijolice, kardamoma, kave, kakava in drugih dišečih ter dragih materialov. Z njima smo se v Arboretumu Volčji Potok, kjer so se mešale vonjave cvetočih vrtnic in naravnih dišav iz dragocenih stekleničk, ki so poskrbele za omamen ambient, pogovarjali o tem, da je skrajni čas, da se začnemo zavedati, kako pomembno čutilo je naš voh. Ta nam namreč nudi okno v svet, ki ga je doslej preveč ljudi zaprlo ali pa se sploh niso zavedali, da to obstaja. Dajmo svojemu nosu priložnost, pozivata.

Za nami je obdobje korone, ki je številnim odvzela voh, nekateri imajo s tem težave še dolgo po bolezni. Zdi se, da smo prvič kolektivno prepoznali, kako pomembno čutilo je voh.

Ana: Živimo v svetu, kjer preveč pozornosti posvečamo podobam. Premalo pa smo pozorni, kako svet zaznavamo skozi vonj. Ker je toliko ljudi izgubilo voh, se zdi, da so ljudje le začeli dojemati, kako črno-bel je svet brez tega čutila. Nekateri ob izgubi vonja preprosto izgubijo veselje do življenja. Res je, da je to diskretno čutilo, ki ga nikoli ne moremo ugasniti, a šele, ko ga izgubiš, se izkaže, kako pust postane svet. V stvareh, ki jih imamo za samoumevne, recimo v hrani, ne uživamo več, kot smo prej. Korona je bila tako pomemben trenutek, da se vrne zavest o tem, kako pomemben je v resnici voh. Dober voh je privilegij.