'Naravnih nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje dobro pripravimo'

Da bi vojska okrepila veščine in bila še bolj učinkovita pri pomoči in sodelovanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je organizirala skupno mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost. V vaji je sodelovalo več kot 900 udeležencev iz 20 držav članic EU in pridruženih partneric.

Vaja je bila priložnost za povezovanje pri zagotavljanju varnosti z državami članicami EU, pridruženimi partnericami, zmogljivostmi Uprave RS za zaščito in reševanje ter pomembnimi podjetji na področju mobilnosti in logistike, so v sporočilu za javnost navedli na Ministrstvu za obrambo. Začela se je 18. oktobra in zaključila v petek, 29. oktobra.

Gre za osrednjo vajo sil Slovenske vojske (SV) letos, ki je namenjena krepitvi pripravljenosti SV za sodelovanje pri naravnih nesrečah.

Vojaki so veščine pilili tako podnevi kot ponoči na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje ter v občinah Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Ankaran, Vipava, Bloke, Sodražica, Tolmin, Cerkno, Kranj, Ig in Kočevje.

Za izvedbo vadbenih incidentov so uporabljali manevrsko strelivo in sredstva za simulacijo dima, poka, ognja in toksičnih spojin. Med aktivnostmi so si prizadevali, da so v najmanjši možni meri vplivali na civilno in naravno okolje ter se držali dogovorov, ki so jih sprejeli skupaj z lokalnimi skupnostmi.

Matej Tonin na ogledu mednarodne vojaške vaje na Počku.

Na Počku simulirali potresno situacijo Udeleženci so za zaključek mednarodne vojaške vaje v četrtek izvedli vajo na Počku, ki je predvidela rušilni potres. Po scenariju je namišljeno državo na severovzhodu Evrope izven meja EU prizadel rušilni potres. Država je aktivirala načrt pomoči civilne zaščite in vojske pri zaščiti in reševanju civilnega prebivalstva. Krizne razmere so skušale izkoristiti neidentificirane oborožene frakcije, ki so z napadom na kritično infrastrukturo skušali onemogočiti okrevanje po naravni nesreči. Pri vaji so sodelovale specializirane enote za prečiščevanje vode, dekontaminacijo območij, helikopterske reševalne enote, enote, specializirane za reševanje v gorah in inženirske enote.

Vajo si je med drugimi ogledal slovenski obrambni minister Matej Tonin. "Naravnih nesreč seveda ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje dobro pripravimo in današnja vaja je namenjena prav temu, da okrepimo pripravljenost na vse morebitne naravne nesreče, ki nam grozijo," je povedal. Pri tem je Tonin izpostavil, da je Slovenska vojska vpeta v sistem zaščite in reševanja v državi. Poleg tega tovrstne vaje lahko pomembno prispevajo k temu, da so najprej naše domače ekipe zaščite in reševanja medsebojno usklajene, če pa gre za večje razsežnosti, da so usklajene tudi ekipe naše in bližnje ter širše okolice. Minister za obrambo je spomnil tudi na prispevek Slovenske vojske pri različnih humanitarnih nalogah ter nalogah zaščite in reševanja.

Mednarodna vojaška vaja DRM2EX 2021 na Počku

'Vaja je bila uspešna, brez incidentov v težkih pogojih tudi zaradi trenutnega stanja v RS – zaradi pandemije' Ideja o organizaciji mednarodne vojaške vaje v podporo predsedovanju Slovenije Svetu EU se je pokazala kot dobra, pa je ocenil vodja vaje, generalmajor Miha Škerbinc. Pri tem je izpostavil zlasti pomen vojaške mobilnosti ter podpore vojske sistemu zaščite in reševanja. "Vaja je bila uspešna, brez incidentov v težkih pogojih tudi zaradi trenutnega stanja v RS – zaradi pandemije, ampak na koncu ... smo kot vedno zmagali," je dodal Škerbinc.

Mednarodna vojaška vaja DRM2EX 2021 na Počku