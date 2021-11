Naravno mazilo za težave s kožo v zimskem času

CBD oz. kanabidiol je neopojna sestavina konoplje, ki se pridobiva s pomočjo ekstrahacije. Ekstrakt CBD-ja se nato primeša oljem kot so konopljino, olivno ali kokosovo olje, ki spodbujajo pozitivne lastnosti CBD-ja. Vse večji hit postajajo mazila, katerih glavna sestavina je prav CBD, saj takšna mazila negujejo in pomirjajo kožo tudi v zimskem času, ko je koža še bolj izsušena.

KAJ JE CBD MAZILO?

CBD mazilo se uporablja kot krema za lokalno uporabo, ki vsebuje fitokanabinoid kanabidiol, bolj pogosto imenovan CBD. Kanabinoidi so vrsta kemične spojine, imenovane po konoplji. Ljudje in živali naravno proizvajamo kanabinoide v telesu, ki sodelujejo z našim endokanabinoidnim sistemom, ki vpliva na več telesnih funkcij, kot so spanje, apetit in razpoloženje. Fitokanabinoidi pa so razred kanabinoidov, katerih največ je v konoplji, nahajajo pa se tudi v ameriškemu slamniku, vinski rutici ter nekaterih vrstah iz rodov Apiaceae in Brassica. CBD izdelki torej lahko vsebujejo različne fitokanabinoide in druge sestavine, ki jih najdemo v konoplji, kot so terpeni in vitamini, odvisno od vrste CBD-ja, ki je vključen v izdelek.

CBD izdelki pomagajo pri lajšanju vnetij in bolečin ter pomagajo pri lajšanju kožnih bolezni. CBD mazilo sodi med izdelke, katere se nanaša lokalno na kožo, tako kot ostale kreme, losjone, serume in masažna olja s CBD-jem. Podobno kot ostala CBD mazila, ima tudi CBD mazilo nalogo, da vlaži kožo in ima širok nabor ostalih potencialnih koristi od pomirjanja občutljive kože do same nege kože.

ZA KAJ SE UPORABLJA CBD MAZILO?

CBD mazilo se primarno uporablja pri lajšanju težav kožnih bolezni. Najpogostejše med njimi so:

1. LUSKAVICA

Luskavica je avtoimunska bolezen, ki okuži zdrave kožne celice telesa. Pospešuje življenjski cikel kožnih celic, tako, da povzroči, da se celice hitro razmnožujejo na površini kože, pri čemer nastanejo področja nenormalne kože, luske in rdeče lise. Ker CBD vpliva na endokanabinoidni sistem, ki je odgovoren za uravnavanje sporočil, ki jih prenaša telo, kot je npr. imunski sistem, bolečina in razpoloženje, pomaga pri lajšanju težav z luskavico. Prav tako nadzoruje razmnoževanje kožnih celic in pomirja kožo.