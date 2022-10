Naravnost iz Makedonije v Trzin: Recept za Turli tavo

Slišite Turli tava in pomislite - kaj je to? Ime te jedi je pravzaprav turškega izvora, danes pa je ena najbolj prepoznavnih makedonskih specialitet. Makedonija je preprosto povedano prava zakladnica arom in okusov za gurmane in ljubitelje dobre hrane, posebno pozornost pa namenjajo pridelavi okusne in zdrave sveže zelenjave. Prisotena je torej v vseh njihovih specialitetah in jim daje tisto posebno in prepoznavno polnost okusa, odraža pa se tudi v ponvi Turla.

Turli tavo lahko pripravite sami doma Pravi recept za Turli tavo smo poiskali v makedonski restavraciji Sv. Nikola, ki se nahaja v Trzinu in poleg Turli tave ponuja še vrsto tradicionalnih makedonskih specialitet, kjer se od predjedi do sladice začutijo okusi in vonji Makedonije. Ob tej priložnosti so chefi makedonske restavracije z nami delili recept Turli tava in razkrili skrivnost uspeha tega recepta. Beseda "turli" v turščini pomeni "mešano" in to je ključ tega recepta. Sestavine preprosto zmešate, razmerja pa lahko prilagodite po lastnih željah. Turli tava je prav gotovo jed, s katero boste lahko izrazili svojo kreativnost v kuhinji in z njo ne boste zgrešili ampak navdušili.

icon-expand Turli tava FOTO: Arhiv ponudnika

Sestavine: 1 kg mešanega mesa - jagnjetina, svinjina, teletina 25 dag korenja 25 dag paprike 50 dag čebule 1 kg krompirja 30 dni jajčevcev 50 dag bamije 25 dag strokov 20 dag bučk 50 dag paradižnikov 20 dag olja 1 žlica mlete paprike sol poper

Priprava: Meso narežemo na kose, posolimo, prepražimo na olju (vendar ne do konca, temveč le do zlato rjave barve). Dodamo korenje, papriko, čebulo, krompir, jajčevce, bamijo, stročji fižol, bučke in paradižnik ter v pokriti posodi počasi dušimo, a spet ne do konca. Dodamo poper, rdečo papriko, sol in dobro premešamo. Na koncu vse skupaj premešamo v glinenem loncu, prilijemo malo tople vode, pečemo v pečici na 150-180C, da se meso in zelenjava postopoma zmehčata. Če ima posoda pokrov, potem je fino, da na začetku pečemo s pokrovom, proti koncu peke pa pokrov odstranimo, da se naredi skorjica! Dober tek! Če ne marate kuhanja ali nimate časa in preprosto želite poskusiti nekaj drugačnega, se odpravite v Trzin v makedonsko restavracijo Sv. Nikola. Tam boste našli restavracijo, ki ponuja veliko makedonskih jedi, pripravljenih iz kakovostnih in svežih sestavin po tradicionalnih recepturah.

icon-expand Čomlek FOTO: Arhiv ponudnika

Poleg že omenjene Turli tave je pravi čas tudi za čomlek – odlično jed s pridihom rdečega vina in kruhove skorje. Želimo, da vas makedonske jedi osvojijo tako kot so nas! Če ste razpoloženi za nekaj bolj znanih okusov, vas vedno čakajo mesne jedi z žara - plošča Sv. Nikola in vedno atraktivno postrežen Aleksandrov meč za dva. Česar ne smete zamuditi, ko pridete v restavracijo, so sladice. Nekatere klasične sladice so vam že dobro poznane, na primer baklava, vsekakor pa dajte priložnost, da vas osvoji Skopska pita ali tri leče, saj smo prepričani, da se boste naslednjič vrnili, morda ravno zaradi njih!

