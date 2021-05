Narcise pobelile pobočja Golice

Pobočja pod Golico so spet pobelile narcise, kar v te kraje vsako leto privabi veliko izletnikov. Letos pa jih prosijo, da si za obisk vzamejo malce več časa. Gorske ceste niso najbolj primerne za gost promet, zato bo treba ob vikendih avto pustiti na Jesenicah in pot nadaljevati z brezplačnim avtobusom. Izlet bo zato še lepši in pod Golico upajo, da se bodo obiskovalci v naravo tako zaljubili, da jo bodo po novem obiskovali vse leto.

