V ponedeljek se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo izvajata Agencija za varnost prometa in Policija. Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov je evropsko usklajen, potekal bo do 13. februarja. Ob pogledu na lansko statistiko medtem lahko ugotovimo, da so vozniki tovornih vozil sicer naredili manj prekrškov, a povzročili več prometnih nesreč in najtežjih posledic. Tudi vozniki avtobusov so bili lani udeleženi v več prometnih nesrečah kot leto prej.

V Sloveniji cestni tovorni promet narašča, z večanjem njegovega obsega se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Policisti bodo v tem času izvedli več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovornimi vozili, tudi tistimi z največjo dovoljeno maso do 3,5 ton. Poleg tega bodo tudi pri rednem delu prioritetno izvajali nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi.

Akcijo bosta Agencija za varnost prometa in Policija ponovili julija, ko so naše ceste še bolj prometno obremenjene.

Nadzor tovornih vozil se bo izvajal s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah. Nadzori avtobusov bodo potekali na avtobusnih postajališčih, prevozi pa bodo nadzoru podvrženi tudi na avtocestah in hitrih cestah. V nadzorih bodo policisti še posebej pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično brezhibnost vozil, preobremenjenost, spoštovanje socialne zakonodaje, pravila o nalaganju in pritrjevanju tovora, psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu in uporabo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost. Lani pri voznikih tovornih vozil nekaj manj kršitev prometnih predpisov V letu 2021 je bilo sicer pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 40.082 kršitev prometnih predpisov, kar je 10,8 odstotka manj kot v letu 2020 (44.116 kršitev). Pri voznikih avtobusov je bilo ugotovljenih 618 kršitev, v letu 2020 pa 601 kršitev prometnih predpisov, kar je 3 odstotke več. Najpogostejše kršitve (za obe skupini voznikov) so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (9.933 kršitev), preobremenjenostjo vozil (6.403 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (4.099 kršitev), nepravilnostmi, povezanimi s tovorom (1.953 kršitev), neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil (1.067 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (2.515 kršitev).

icon-expand Tovorno vozilo FOTO: Dreamstime

Naredili manj prekrškov, a povzročili več prometnih nesreč in najtežjih posledic Kljub manj ugotovljenim kršitvam pa so bili v letu 2021 vozniki tovornih vozil udeleženi v 2.426 prometnih nesrečah oz. v vsaki 7. prometni nesreči na slovenskih cestah. Povzročili so jih 1.537, oziroma 63 odstotkov od vseh nesreč, v katerih so bili udeleženi. V primerjavi z letom 2020, ko so povzročili 1.409 od 2.183 prometnih nesreč, je to 9 % več. V posledicah teh nesreč je življenje lani izgubilo kar 17 oseb (6 v 2020), 38 je bilo hudo poškodovanih (26 v 2020), 327 pa lažje poškodovanih (339 v 2020). Med vozniki tovornih vozil je bilo pet smrtnih žrtev (v 2020 dve), 11 je bilo hudo telesno poškodovanih (kar 83 odstotkov več kot v letu 2020) in 117 lažje telesno poškodovanih, enako kot v letu 2020. Zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev V zadnjih 5 letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (12) ter voznikov tovornih vozil samih (17). V letu 2021 je umrlo kar 5 kolesarjev (skupaj 7 v zadnjih 5 letih) ter 4 vozniki motornih koles (skupaj 6 v zadnjih 5 letih). Skupno število umrlih ranljivih udeležencev v obdobju 2017–2021 je bilo 25. Vozniki avtobusov lani udeleženi v več prometnih nesrečah kot leto prej Lani so bili vozniki avtobusov udeleženi v 263 prometnih nesrečah oz. 38 odstotkov več kot v letu poprej. Povzročili so 85 prometnih nesreč oz. 63 odstotkov več kot v letu 2020. V letu 2021 je v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, umrl 1 udeleženec, 2 sta bila hudo telesno poškodovana, lažje telesno poškodovanih pa je bilo 25 udeležencev. 6 voznikov avtobusa je v prometnih nesrečah utrpelo lažje telesne poškodbe. V zadnjem 5-letnem obdobju ne beležimo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih. Nepravilen premik z vozilom prednjači med vzroki prometnih nesreč tovornih vozil Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil, je v zadnjih petih letih (2017–2021) nepravilen premik z vozilom – 37 odstotkov vseh prometnih nesreč. Na drugem mestu je nepravilna stran/smer vožnje (14 odstotkov) in neustrezna varnostna razdalja (11 odstotkov). Zaradi neprilagojene hitrosti je v petletnem obdobju umrlo največ, kar 20 udeležencev cestnega prometa, zaradi premika z vozilom je umrlo 10, zaradi nepravilne strani/smeri vožnje pa 7 oseb. Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki Večino prometnih nesreč z udeležbo voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki, vendar se ta delež zmanjšuje. V letu 2021 so tako domači vozniki tovornih vozil povzročili 860 prometnih nesreč oz. 56 odstotkov (62 odstotkov v letu 2020). Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, je v letu 2021 umrlo osem udeležencev cestnega prometa, devet pa jih je umrlo zaradi tujih voznikov tovornih vozil. Delež tujih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtjo se povečuje. Prav tako se delež tujih povzročiteljev povečuje tudi pri poškodbah. Več varnosti za voznike tovornih vozil V Sloveniji tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. V okviru prizadevanj za zagotovitev večje varnosti voznikov tovornih vozil, je Agencija za varnost prometa lani izdala novo knjižico Varen prevoz tovora. Knjižice so prejele šole vožnje po vsej Sloveniji, vsi izpitni centri po Sloveniji in izvajalci tehničnih pregledov v povezavi s kontrolnimi organi za ugotavljanje skladnosti vozil.

V četrtek, 10. februarja 2022 bo Agencija izvedla brezplačen spletni dogodek Vozniki gospodarskih vozil – varni in odgovorni na cestah, na katerem bodo spregovorili predsednik Sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije Peter Pišek, vodja Sektorja prometne policije mag. Ivan Kapun in zunanji strokovni sodelavec Agencije za varnost prometa Boštjan Paušer.

Utrujenost voznikov je pomemben dejavnik tveganja Agencija za varnost prometa in Policija posebej izpostavljata, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. Pomemben dejavnik je tudi utrujenost voznika. Ta je po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 dejavnik v približno 20 odstotkov nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.

Kako nevarna je utrujenost in zaspanost voznikov, je razvidno iz naslednjega:

· Če spimo manj kot 5 ur na noč, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči.

· Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1,0 mg/l alkohola.

· Z vidika zaspanosti za volanom z vožnjo ponoči do 6-krat bolj tvegamo, da bomo udeleženi v prometni nesreči.