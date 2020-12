Naredili večino dostopnih cest za drugi tir

S konzorcija so sporočili, da so bila dela uspešna kljub povečanemu obsegu del in kljub "bistveno slabšim geološkim in geomehanskim razmeram ter situaciji v zvezi covidom-19, ki je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje gradbenih del".Kot so še dodali, sta zadnji dve dostopni cesti, ki bosta končani februarja, dolgi pol kilometra.

Dodali so še, da so dela izvajali v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. "Kakovost del, k čemur sodi tudi debelina asfalta, ves čas gradnje nadzorujeta kar dva akreditirana laboratorija, meritve debeline asfalta pa potekajo z odvzemom vrtin,"so sporočili iz Kolektorja. Do danes so pri projektu dostopnih cest izvrtali 38 testnih vrtin, zunanji laboratorij pa niso ugotovili odstopanj od zahtev naročnika. Kot so še rekli pri Kolektorju, dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo dobijo s strani naročnika – v tem primeru je to družba 2TDK.