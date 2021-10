Mislite na svoje srce, naredite krog zdravja

Dogodek Krog zdravja, ki bo potekal v četrtek, 7. 10., na Prešernovem trgu v Ljubljani, je namenjen spodbujanju pozitivnega življenjskega sloga. Člani društva bodo na desetih stojnicah izvajali informativne meritve za mimoidoče. Vsi, ki se bodo ustavili pri stojnicah, bodo lahko preverili, kakšna je njihova raven krvnega sladkorja in holesterola, si dali izmeriti tlak in ugotovili svojo krvno skupino. Prav tako bodo prostovoljci opravljali meritve gleženjskega indeksa, ki je pokazatelj periferne arterijske bolezni. Hkrati bodo mladi zdravniki mimoidočim tudi interpretirali njihove rezultate meritev. Organizatorji bodo na stojnicah ozaveščali tudi o pomenu krvodajalstva in darovanja organov.

Bolezen razvitega dela sveta

Društvo študentov medicine Slovenije vsakoletno opozarja na največji javnozdravstveni problem, ki ga predstavljajo bolezni srca in ožilja. Srčno-žilne bolezni so v Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti. Podobna slika je tudi v drugih državah razvitega dela sveta. Srčno-žilne bolezni predstavljajo 32-odstotkov vseh smrti na leto. V Sloveniji je ta delež še večji, in sicer znaša 38 odstotkov. Po podatkih NIJZ med najpomembnejše bolezni srca in ožilja sodijo zvišan krvni tlak, koronarna bolezen srca, bolezni možganskega žilja, periferna arterijska bolezen, kronična ledvična bolezen in druge, redkejše bolezni . Največ smrti povzročita srčni infarkt in odpoved srca, med možgansko-žilnimi bolezni pa je za največ smrti kriva možganska kap, ki vsak dan prizadene deset Slovencev. Možganska kap v Sloveniji predstavlja tretji najpogostejši vzrok smrti, zaradi vsesplošnega staranja pa se stopnja umrljivosti vsakih pet let še podvoji. Veliko breme za slovensko kardiologijo predstavlja tudi srčno popuščanje. V bolnišnicah je zaradi njega letno hospitaliziranih 16.000 bolnikov, v letu po odpustu se na zdravljenje vrne 40 odstotkov bolnikov, 20 odstotkov jih umre.