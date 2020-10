Narobe svet: Ko gredo levi in desni politiki z ovadbami nad kriminaliste in tožilce

Zaradi predkazenskih postopkov, v katerih so se znašli gospodarski minister Zdravko Počivalšek, obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič, so se v postopkih znašli tudi kriminalisti in tožilci, ki vodijo preiskave zoper politike. Prav dosti drugače pa z NPU ni ravnal niti Zoran Janković.

Žan Mahnič je tako tožilstvu prijavil kriminalista Nacionalnega preiskovalnega urada Tino PahorinMarka Koširja, ki sta mimogrede pristala tudi v "kazenski"vladni skupini za migracije. Prav tako tudi tožilko, ki vodi preiskavo zoper njega in Tonina, zaradi domnevnih nepravilnosti v prejšnji sestavi Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Specializirano državno tožilstvo pa je pred kratkim prejelo še prijavo zoper kriminaliste in tožilca, ki preiskujejo domnevno sporno nabavo zaščitne opreme oziroma ventilatorjev. Da gre za nov pritisk te vlade na kriminalistične preiskave in za nesprejemljive grožnje vsem, ki se lotijo vladnih predstavnikov, ni treba posebno poudarjati.

V predkazenskem postopku so tudi preiskovalci NPU, ki so sodelovali v preiskavi zoper bančnike Nove ljubljanske banke, zaradi spornih finančnih transakcij državljana Irana. Ovadil jih je strokovni sodelavec parlamentarne preiskovalne komisije državnega zbora Rado Pezdir. Komisija je namreč prepričana, da so bančniki storili kazniva dejanja, tožilstvo pa njihovih ugotovitev ni potrdilo in je ovadbo zavrglo.

Preiskava ventilatorji - zoper preiskovalce kazenski postopek in delovnopravne sankcije? Še preden je kriminalistična preiskava zaradi domnevno sporne nabave ventilatorjev sploh končana, je Specializirano tožilstvo že prejelo pritožbo tako zoper delo preiskovalcev NPU kot tudi zoper oba tožilca. Prijavitelj jih je obremenil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in zlorabe uradnega položaja. V pritožbi se po naših informacijah sklicuje na podatke iz sodne odredbe o hišnih preiskavah zaradi domnevnega oškodovanja javnih sredstev pri nabavi ventilatorjev. Sicer pa sta v tej zgodbi samo dva osumljenca, poleg ministra Zdravka Počivalška še Andreja Potočnik. Prijavitelj preiskovalcem očita, da so sodišču prikrili podatke o tem, da je bilo pogodbeno razmerje z družbo Geneplanet diagnostika v celoti urejeno in da škoda, ki je bistveni znak kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, ni nastala. S tem pa naj bi bile preiskovanim osebam kršene njihove ustavno zajamčene človekove pravice in dostojanstvo, navaja.

Prijavitelj zahteva, da se zoper odgovorne uvede kazenski postopek in da se jih tudi delovnopravno sankcionira. Torej, prijavitelj pričakuje, da policija in tožilstvo še odpustita vse te ljudi, ki so si drznili preiskovati domnevno sporne posle gospodarskega ministrstva. Je pa nenavadno, da se prijavitelj, ki naj bi bil zaradi kriminalistične preiskave prizadet in oškodovan, ne želi podpisati pod pritožbo. Tožilstvo po hitrem postopku zavrže ovadbe zoper tožilce, kriminaliste pa preganjajo Ovadbo zoper tožilko, ko jo preganja Žan Mahnič, je tožilstvo po naših informacijah zelo hitro zavrglo kot neutemeljeno. "V zvezi z vašim vprašanjem vam potrdim, da je bila ovadba, po kateri sprašujete, zavržena iz razloga, ker ni podan utemeljen sum, da je ovadena storila naznanjeno kaznivo dejanje," so nam naše informacije potrdili na tožilstvu v Novi Gorici. Postopek zoper kriminaliste NPU zaradi te iste preiskave, ki se nanaša na Knovs, pa teče naprej. Preiskovalca Tina Pahor in Marko Košir sta v predkazenskem postopku. Medtem ko tožilstvo takoj odloči, da ni podlage, da bi preganjali tožilko, pa na drugi strani zaradi iste preiskave preganjajo kriminalista. "Potrjujem, da preiskujemo navedeno prijavo," nam je odgovorila vodja Posebnega oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na Specializiranem državnem tožilstvu Mojca Gruden. Tožilci torej preiskujejo sami sebe, za svoje ljudi zavržejo ovadbe oziroma prijave, kriminaliste pa dajo za iste obtožbe v predkazenski postopek. Čeprav policijske preiskave usmerja in vodi tožilec. Na takšne nesmisle kriminalistična stroka opozarja že dalj časa. Enako se bo verjetno zgodilo v zadevi ventilatorji. Tožilstvo bo zavrglo prijavo zoper oba tožilca kot neutemeljeno in brez sumov, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje, posebni oddelek pa že vodi postopek zoper kriminaliste, in to zaradi iste preiskave. "Potrjujem, da smo prejeli anonimno prijavo zoper neznane kriminaliste NPU v zvezi s preiskavo nabave ventilatorjev," nam je odgovorila vodja Mojca Gruden. Na Specializiranem tožilstvu pa glede prijave tožilcev v zadevi ventilatorji odgovarjajo: "Zaradi varovanja nepristranosti smo zadevo odstopili na Vrhovno državno tožilstvo RS s predlogom, da se za postopanje v zadevi določi drugo državno tožilstvo."

Tudi zaradi preiskave zoper bančnike NLB v postopku kriminalisti, tožilci ne V predkazenskem postopku so že od februarja tudi kriminalisti NPU, ki so preiskovali bančnike Nove ljubljanske banke in zgodbo o domnevnem pranju iranskega denarja, ki se do danes še ni potrdilo. Bančnike je ovadila preiskovalna komisija državnega zbora, tožilec Jaka Brezigarpa je njihovo ovadbo zavrgel, ker ni bilo ugotovljeno, da bi se kdorkoli od zaposlenih v NLB materialno okoristil zaradi poslovanja banke z iranskim državljanom. Kot smo razkrili že pred meseci, je Brezigar v zavržbi ovadbe zapisal, da ni nobenih dokazov za to, da bi na transakcijske račune prihajala sredstva iz kaznivih dejanj. Kot pojasnjuje, je šlo na podlagi zbranih dokazov za povsem običajno poslovno prakso z iranskimi podjetji. "Čeprav preiskovalna komisija DZ navaja, da pri odgovornih osebah v NLB obstaja tudi možnost kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, pa to kaznivo dejanje lahko storijo le uradne osebe, uslužbenci NLB pa nimajo lastnosti uradnih oseb," je še zapisal Brezigar. Ker se s takšnim epilogom parlamentarna komisija ne strinja, je njen strokovni sodelavec Rado Pezdir kazensko ovadil kriminaliste NPU. Tožilci po osmih mesecih še vedno niso sprejeli odločitve glede te ovadbe.

Je pa zanimivo, da tožilci spet preiskujejo samo kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada, čeprav je bančnike obravnavala specializirana preiskovalna skupina, ki so jo poleg NPU in SDT sestavljali še strokovnjaki Banke Slovenije, Urada za preprečevanje pranja denarja in Komisije za preprečevanje korupcije. Skupino je vodil tožilec Jaka Brezigar, ki je tudi zavrgel ovadbo parlamentarne komisije. Vprašamo na tožilstvo, ali preiskujejo tudi ostale člane te skupine in tožilca Brezigarja, ki jo je vodil in usmerjal: "Trenutno preiskava poteka le zoper preiskovalce NPU," nam odgovorijo. Za odločitve, ki jih sprejme tožilec, torej preiskujejo kriminaliste, Pezdirju, ki je zaradi zavržbe ovadbe v članku kritiziral Brezigarja, pa sporočijo: "Državni tožilec je odločitev sprejel na podlagi zbranih podatkov in strokovno, za kar je tudi navedel razloge. Ni mogoče polemizirati z navedbami avtorja članka, iz katerih je razvidno temeljno nepoznavanje kazenskega postopka in dokaznih standardov in ki si jemlje pravico biti edini razsodnik, pri čemer pa ni sposoben potrebne racionalne distance za trezno razsojanje." Tudi Jankovićeva farmacevtka je ovadila kriminalista NPU V predkazenski postopek je dva preiskovalca spravila tudi farmacevtka, ki se je znašla v prisluhih skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Prijavila naj bi ju zaradi razgovora, ki sta ga z njo opravila na dan hišnih preiskav. Posebni oddelek SDT je po naših informacijah to njeno ovadbo zavrgel. Je pa tudi župan Janković, ki ga je NPU že večkrat kazensko ovadil, vršil pritiske na vodstvo Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi vseh postopkov, ki so jih vodili zoper njega. Janković je bil verjetno prav tako prepričan, da sta pomočnik direktorja David Antolovič in nekdanji direktor NPU Darko Majheničzadolžena samo za pregon njega, tako kot zdaj poslanci SDS razlagajo v parlamentu, da na NPU obstaja skupina, ki je specializirana samo za pregon desnih politikov, posebno pa stranke SDS. Pomočnika direktorja obtožujejo celo, da je posebni agent za SDS. Tudi za Jankovića je bil moteč. Prav tako Darko Majhenič.

V odprtem pismu mu je ljubljanski župan pred leti napisal, da ga NPU z vsemi temi postopki in dopisi šikanira oziroma maltretira, nadleguje in ponižuje. Zato je zahteval, da se končajo "neupravičene preiskave" zoper njega, ker da ga NPU poskuša diskreditirati in uničiti na osebni ravni. Notranjo ministrico Vesno Gyorkos Žnidar pa celo pozval, da razreši direktorja Majheniča.

In kako so se takrat odzvali na politične pritiske na ministrstvu za notranje zadeve? "Delo policije v predkazenskem postopku usmerja in vodi pristojni državni tožilec, zato se ministrica ne more opredeljevati do konkretnih primerov. Obstoječa ureditev je narejena z namenom, da bi preprečila vmešavanje politike v konkretne odprte primere preiskav."

Danes ima politika povsem drugačen pogled na policijske preiskave. SDS, ki obvaduje policijo, po tekočem traku menja vodilne kadre v policiji, generalni direktor policije odstopi, ker se ne strinja s hišnimi preiskavami pri članih vladajoče koalicije, enako stori tudi notranji minister, ki pa si kasneje premisli. Minister Hojs preiskavo NPU zoper ministra Počivalška ocenjuje kot politično motivirano, medtem pa se pritožuje zaradi "neuspešnih" preiskav zoper Zorana Jankovića. Pomočniku direktorja NPU Davidu Antoloviču pa celo očita, da zadeve zoper Jankovića ostajajo v predalu. Notranji minister očitno ne loči, da se predkazenski postopek za policijo konča, ko odda kazensko ovadbo na tožilstvo. Od tu policija nima več pristojnosti, niti vpliva na preiskave. Zakaj so na tožilstvu zadeve več let, zakaj tožilka zamudi rok in zakaj potem padejo v vodo policijski prisluhi, zakaj je Janković na sodišču oproščen in ne obtožen? Vse to so vprašanja za tožilstvo in sodstvo, ne pa podlaga za blatenje policije, pravi pravna stroka. Naši viri pa navajajo, da je NPU v desetih letih, odkar obstaja, ovadil bistveno več "levih" politikov kot "desnih", in da so zato povsem nekorektne obtožbe stranke SDS, da je NPU politična policija.

