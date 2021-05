Narobe svet: Ljubljana najhladnejša prestolnica, na severovzhodu Evrope vročinski val

Maj je tudi letos pokazal svoj nenavaden obraz. Dež, mraz in ponekod celo sneg. Tega v mesecu ljubezni in cvetočih travnikov sicer nismo navajeni, saj bi prej pričakovali tople pomladne dni. Pa žal temu ni tako. V višjih legah namreč vladajo povsem zimske razmere. Meja sneženja se je v jutranjih urah spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov, ponekod na severu je snežinke prineslo še nekoliko nižje. Na območju Julijskih Alp, kjer so bile padavine v preteklih tednih najobilnejše, tako debele snežne odeje v drugi polovici maja ni bilo že 20 let.

Še bolj bodejo v oči nizke temperature v prestolnici. Po podatkih Agencije RS za okolje smo ob 14. uri v Ljubljani izmerili 9 °C, zaradi česar je bila Ljubljana najhladnejša prestolnica v celinskem delu Evrope. Je pa – v nasprotju s hladom pri nas – neobičajno vroče trenutno na skrajnem severovzhodu Evrope. Tako so ob 14. uri v Sankt Peterburgu namerili 29 °C, v Arhangelsku tik pod polarnim krogom pa celo 33 °C.