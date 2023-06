Naročilo diagnostičnih naprav: KPK zaznal sum kaznivega dejanja

Komisija za preprečevanje korupcije je obravnavala prijavo zoper UKC Ljubljana v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri naročanju sedmih diagnostičnih naprav. Ugotovili so, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, zato so zadevo predali Policiji. V ljubljanskem kliničnem centru so sicer nedavno pojasnili, da sami nepravilnosti v postopku nabave niso odkrili.

Komisija za preprečevanje korupcije je zadevo obravnavala na podlagi prijave. Ta je UKC Ljubljana očitala, da je bila razpisna dokumentacija prirejena na način, da je neposredno ali posredno favorizirala zgolj enega ponudnika, in sicer podjetje Siemens. KPK je v okviru predhodnega preizkusa z vpogledom na portal javnih naročil ugotovila, da je bila v povezavi z omenjenim javnim naročilom vložena zahteva za revizijo in da je v teku predrevizijski postopek. Prav tako so ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju, zato so primer odstopili Policiji.

icon-expand UKC Ljubljana FOTO: Adobe Stock

Spomnimo. UKC Ljubljana je v začetku junija po pritožbi podjetja GH Holding ustavil postopek javnega naročila za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje. GH Holding jim je očital, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da ustreza le enemu ponudniku. Generalni direktor UKC Marko Jug je pred dnevi dejal, da je vodstvo zaradi zahteve po reviziji ustanovilo dodatno notranjo strokovno skupino, nabavna služba in zunanji pravni svetovalci pa so še enkrat obravnavali celoten postopek. Nepravilnosti v postopku nabave niso ugotovili. Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil so zato posredovali odgovor o zavrnitvi revizijskega zahtevka.