Naročniki A1 brezskrbno v poletje s Pametnim turističnim zavarovanjem

Nova storitev prihaja ravno v času poletnih počitnic in naročnikom A1 Slovenija ponuja odličnega sopotnika na vseh dopustniških poteh. S Pametnim turističnim zavarovanjem, ki ga uporabniki s preprosto registracijo aktivirajo kjerkoli se nahajajo, bodo zdaj priprave na odhod enostavnejše, potovanja pa mirnejša. Novo turistično zavarovanje bo uporabnike spremljalo po vsem svetu, zanj pa bodo plačali le dejansko porabo, saj se zavarovanje samodejno aktivira ob izstopu iz Slovenije in izklopi ob povratku v domače omrežje.

Osnovnemu turističnemu zavarovanju, ki ga je A1 Slovenija kot prvi mobilni operater pri nas že brezplačno omogočil vsem zasebnim mobilnim uporabnikom, so dodali Pametno turistično zavarovanje. Nadgradnja z ugodnimi premijami za posameznike in družine zagotavlja višje zavarovalne vsote in dodatna kritja, ki veljajo za ves svet. Pametno turistično zavarovanje pa uporabniki plačujejo le za dneve, preživete v tujini.

Kaj krije Pametno turistično zavarovanje?

Nova zavarovalna ponudba vključuje kritje zdravstvenih storitev v tujini, vključno z iskanjem, reševanjem in prevozom, prevoz in nastanitev spremljevalne osebe in nesrečo v tujini. Poleg tega pa nudi tudi 24/7 nujno pomoč pri zdravstvenih težavah in kritje dodatnih stroškov nastanitev v primeru odpovedi leta. Ob tem vključuje še vsa kritja brezplačnega zavarovanja, že vključenega v mobilne pakete A1 Slovenija, kot so kraja ali izguba prtljage in osebnih dokumentov, storitve ob izgubi ali kraji telefona in škodo za primere osebne odgovornosti v višini do 50.000 evrov.

Visoka kritja po nizki ceni

Nadgradnja v Pametno turistično zavarovanje prinaša visoka kritja po nizki ceni, A1 pa naročnikom prve tri dni po aktivaciji zavarovanje omogoča brezplačno. Uporabniki lahko izbirajo med individualnim zavarovanjem, za katerega bodo odšteli le 1,79 evra na dan na osebo, in družinskim zavarovanjem, ki znaša 3,59 evrov na dan ter velja za dva odrasla in štiri otroke. Pametno turistično zavarovanje je primerno tudi kot letno zavarovanje, saj je uporaba po 45 plačljivih dneh brezplačna.

Zavarovanje zagotavlja LAMIE Insurtech Group, eden vodilnih evropskih ponudnikov vdelanih zavarovanj, ki nudi pomoč vsak dan v tednu. Ob nezgodi naročniki zavarovanje uveljavijo s preprostim klicem v asistenčni center zavarovalnice.

Več informacij o ponudbi je na voljo na spletni strani www.a1.si/zavarovanje-tujina ali v klicnem centru ponudnika zavarovanja na brezplačni številki 080 3941 oz. preko elektronske pošte turisticnozavarovanje@lamie-direct.com



O A1 Slovenija

A1 Slovenija je vodilni zasebni ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji. Več kot 600 zaposlenih je zavezanih k ustvarjanju rešitev, ki več kot 800 tisoč uporabnikom bogatijo življenje v digitalni dobi. A1 Slovenija razvija smiselne komunikacijske rešitve, ki ustrezajo trenutnim in nastajajočim potrebam uporabnikov, tako da lahko ti izkusijo delo, zabavo, ustvarjanje in deljenje na bolj povezan način.

A1 Slovenija je v 100-odstotni lasti mednarodne telekomunikacijske skupine A1 Telekom Austria Group (ATX:TKA) in je tako pomemben del vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacije v državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 27 milijoni uporabnikov v sedmih državah, več kot 5 milijardami EUR prihodkov in skoraj 18.000 zaposlenimi. Skupina je evropska enota družbe América Móvil, enega največjih ponudnikov brezžičnih storitev na svetu.

