'Narod je neumen. Napaka je bila, ker je dobil naš denar'

V pogovor se nato vmeša Rupel: "Kateri denar, čigav denar?" Jelinčič odgovarja: "Ja, dobili so. Naš denar so dobili, delomrzneži. Dobili so denar od korone." Rupel mu ob tem pripomni, da ne gre za tako veliko vsoto, nato pa Jelinčič nadaljuje, da je "vsak k... študent kar tako dobil 150 evrov, tisti, ki ne delajo in so že tako na sociali, so dobili 200 evrov ... kar tako. Potem pa je vsak dobil še 200 evrov tistih bonov." "No, to bodo gotovo porabili," ob koncu pripomni Rupel.

Ker je šlo za resne in posplošene obtožbe, ki jih je predsednik Slovenske nacionalne stranke izrekel na račun ljudstva ter njegovih družbenih skupin, kot so prejemniki socialne pomoči, študenti in porabniki turističnih bonov, smo poskušali stopiti v stik s sodelujočimi v pogovoru. Uspešno smo uspeli priklicati le najbolj zgovornega – Zmaga Jelinčiča Plemenitega.

Jelinčič je dodatno pojasnil svoje stališče glede študentov in ostrih besed, ki jih je uporabil. "Poglejte, koliko je kvazi študentov, ki hodijo na faks, pa ne študirajo in z BMW-ji prihajajo na predavanje, hkrati pa jamrajo, da jim je slabo. Tisti, ki je pošten, ga moja izjava ne more užaliti. Tak študent se lahko z mojo izjavo samo strinja," pojasnjuje svoje besede.

Jelinčiča motijo tudi prejemniki socialne pomoči, pa 'pritoževanje' zaradi turističnih bonov. "Dodatni denar so dobili vsi tisti, ki so na socialni podpori in nič ne delajo. Država je omogočila uveljavitev bonov in nekateri govorijo, da to vse skupaj ni nič. Noben pa tega denarja ne vrne. Sprašujem se, ali moramo res tisti, ki plačujemo davke, hraniti vse te, ki so nedelavni in so na sociali in imajo včasih tudi dobre službe. Konec koncev o tem govori tudi to kroženje na kolesih in protesti, ko se tisti, ki imajo najbolj polno rit, najbolj derejo,"svoje besede v posnetku brani prvak SNS in dodaja, da v nasprotju z slovenskim pregovorom 'kdor ne dela, naj ne je', pri nas največ jedo prav tisti, ki ne delajo.

Trenutno še čakamo odgovore ostalih udeležencev v pogovoru.