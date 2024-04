Narok za Mirka Tuša preklican, pogovori o poravnavi z Engrotušem

Kot je poročal spletni portal Necenzurirano, gre za več kot desetletje staro obveznost, ki je nastala kot posledica Tuševih dogovorov z bankami. Na ta način naj bi Mirko Tuš po navedbah portala trgovsko verigo rešil pred stečajem.

Engrotuš in Tuš Nepremičnine zdaj od Tuša, nekdaj direktorja in večinskega lastnika družbe, zahtevata plačilo 1,3 milijona evrov obveznosti z obrestmi, ki naj bi nastale na podlagi "izpolnitve obveznosti po sporazumu o reprogramu iz leta 2011, sklenjenem s skupino Tuš in upnicami finančnih terjatev, izpolnitve obveznosti po sporazumu o finančnem prestrukturiranju Tuš holdinga iz leta 2014 in izpolnitve obveznosti po sporazumu Hypo Alpe Adria Bank iz leta 2015", še navaja omenjeni portal.

Kot dodaja, naj bi imela skupina Tuš takrat za skoraj pol milijarde evrov obveznosti, ki jih je njen ustanovitelj najel za projekte, kot je bil zagon mobilnega operaterja Tušmobil. Zaradi finančne krize ni mogel vrniti posojil bankam, zato se je dogovoril za več odlogov plačil, sčasoma pa je prišlo do odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja.

Vendar pa nato Tuš po navedbah portala naj ne bi spoštoval dogovora, po katerem bi moral tudi sam pomagati pri odplačevanju obveznosti do bank.

Celjsko okrožno sodišče je sicer junija 2022 Mirku Tušu in njegovi soprogi Tanji Tuš izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil. Tuš je dobil dve leti pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let, njegova žena pa pogojno leto dni zapora s preizkusno dobo dveh let. Oba sta dobila tudi denarno kazen, Tuš 24 mesečnih obrokov po 18.750 evrov, žena pa 24 obrokov po 3750 evrov mesečno.