Naroki na sodišču za kaznovane mladoletne dijake aprila

Dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih.

Vrsti izrazov podpore kaznovanim dijakom in ogorčenja nad takšnim ravnanjem Policije se je pridružil svet staršev II. gimnazije Maribor. "Protest je potekal mirno, kulturno, z zaščitnimi maskami in več kot primerno medsebojno razdaljo udeležencev. Ker so policisti popisali zgolj tiste, ki so izrazili svoje mišljenje bodisi s transparenti ali z govorom preko megafona, je moč sklepati, da so bili dijaki kaznovani, ker so javno izražali svoje mnenje. Menimo, da gre pri tem za nesorazmerne in pretirane ukrepe," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Po podatkih iniciative Zahtevamo šolo je takrat šest dijakov prejelo globo v višini 400 evrov, trije mladoletniki pa so, kot omenjeno, prejeli poziv na sodišče. Pravno pomoč so poiskali pri Pravni mreži za varstvo demokracije. "Zanje smo našli odvetnika, ki bo prevzel njihova pooblastila in jim bo strokovno pomagal," je prejšnji teden ob vložitvi pobude za oceno ustavnosti odloka o prepovedi zbiranja povedala Barbara Rajgelj iz Zavoda Open.

Izpostavili so, da so po večmesečnem izobraževanju na daljavo, ki je pri mnogih dijakih povzročilo velike stiske, otopelost, malodušje in strah pred prihodnostjo, dijaki zaradi neodzivnosti pristojnih samoiniciativno pripravili shod, s katerim so se zavzeli za vrnitev v šolo in za pravico do kakovostnega izobraževanja.

"Dijaki so si želeli in si želijo biti videni, slišani in upoštevani. Otroke vzgajamo v samostojne, odgovorne, razmišljujoče, iskrene, empatične in solidarne mlade odrasle. Dijaki, udeleženi na shodu za vrnitev v šole, so izkazali vse te lastnosti. Zato jim izrekamo javno podporo," je zaključil svet staršev II. gimnazije Maribor.