Nas bo petek razveselil s snegom?

Bo v naslednjih dneh res zadišalo po zimi? Po nekaterih izračunih lahko predvsem na severu pade kar do 30 centimetrov snega, a do petka je še nekaj dni, zato vremenoslovci opozarjajo, da je napoved še negotova. Ali bo letošnja zima bolj radodarna z mrazom in snegom? Bomo morda končno dočakali bel božič?