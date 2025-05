Nas bo v prihodnjih dneh še bolj zeblo?

Po poletno toplem začetku maja se naših krajev že nekaj dni držijo podpovprečne temperature. Hladnejše vreme dva tedna pred meteorološkim poletjem po tradiciji prinašajo trije ledeni možje, ki so tako tudi letos upravičili svoj sloves. Počasi pa že pogledujemo proti poletju. Evropski meteorologi so že izdali napoved, kakšno naj bi bilo poletje letos. In prav nič presenečeni ne bomo. Srednjeročne napovedi kažejo, da bodo tudi letos junij, julij in avgust nadpovprečno topli.