Nas bo za božič presenetila snežna pošiljka?

November nam je že prinesel prvo snežno pošiljko, prvo polovico decembra pa medtem zaznamujejo nenavadno visoke temperature. Še posebej toplo je v hribih, kjer je tudi za 10 stopinj topleje od povprečja in blizu rekordnim vrednostim za ta čas. Konec prihodnjega tedna se začenja tudi koledarska zima. Lanski božič je bil ponekod po 17 letih sicer bel, a z zelo tanko snežno oddejo. Kaj pa letošnji prazniki, božič in novo leto? So vendarle možnosti za sneženje?