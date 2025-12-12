Nas bo za božič presenetila snežna pošiljka?

Svetli način
12. 12. 2025

November nam je že prinesel prvo snežno pošiljko, prvo polovico decembra pa medtem zaznamujejo nenavadno visoke temperature. Še posebej toplo je v hribih, kjer je tudi za 10 stopinj topleje od povprečja in blizu rekordnim vrednostim za ta čas. Konec prihodnjega tedna se začenja tudi koledarska zima. Lanski božič je bil ponekod po 17 letih sicer bel, a z zelo tanko snežno oddejo. Kaj pa letošnji prazniki, božič in novo leto? So vendarle možnosti za sneženje?

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
12. 12. 2025 21.36
Snežna pošiljka nas ne bo presenetila. Prav tako kot ne preseneča, da romi ne odgovarjajo za umor Aleša Šutarja. Slovensko krivosodje spet kaže svojo nesposobnost. Sramota.
ODGOVORI
0 0
Špica
12. 12. 2025 21.04
nekje je bil sneg nekje pa ne ne verjamem cisto nic vec ..
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
12. 12. 2025 21.00
+2
Spotoma smo se ustavili v močvinarski copatarski ljubljani in glej na ulicah sami copatarski trubači z srbskimi zastavami balkanski copatarji plešejo copatarska srbska kola turisti se pa zgražajo in govorijo,da ne vedo ali so prišli v srbijo ali slovenijo.Prebivalci so protestirali jankoviću ta pa jih je odpravil z raznimi nesmiselnimi izgovorji,da za te zadeve občina in občinski redarji niso pristojni.Sramota od sramote turisti pa govorijo,da nikoli več ne bodo prišli v slovenijo,ker so doživeli popolno razočaranost.Popili nismo niti ene pijače saj smo nemudoma zapustili to beznico in se raje ustavili na avtocesti.
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
12. 12. 2025 21.36
Tudi jaz vsakemu, ki si hoce ogledati Slo priporocam samo Bled, Piran, Veliko Planino in Ptuj.
ODGOVORI
0 0
