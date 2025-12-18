Nas bodo za božič razveselile snežinke?

Zelo stabilno z izrazitim temperaturnih obratom – takšno vreme je v letošnjem decembru prevladovalo doslej. Temperature so bile blizu pričakovanih vrednosti za ta čas le po meglenih nižinah, medtem ko je bilo višje občutno topleje, pravi naš hišni prognostik Rok Nosan . Nad večjim delom Evrope je namreč doslej prevladoval zahodni zračni tok, ki je glavni razlog za milo vreme in razmeroma visoke temperature.

Meteorološke karte pa zdaj nakazujejo, da se obeta sprememba, ki bi lahko prinesla nekaj snega vse do nižin. Zračna cirkulacija nad Evropo se bo po najnovejših izračunih postopno spremenila. "Veter se bo obrnil na severno smer, kar pomeni dotok hladnejšega zraka s polarnih območij proti jugu celine," je Nosan zapisal za Meteoinfo .

Prvi val hladnega zraka naj bi naše kraje dosegel ravno v času božičnih praznikov. Večina izračunov meteoroloških modelov trenutno sicer kaže na suho ohladitev in razmeroma majhne možnosti za sneg, a nekateri ponujajo tudi drugačne scenarije. "Glavni jutranji izračun meteorološkega modela ECMWF nakazuje možnost, da bi lahko prav na božični dan sneg pobelil večji del Slovenije," pravi Nosan.

Kot pravi, napoved ostaja zelo negotova, saj še ni jasno, kam se bo usmerilo jedro hladne zračne mase. "Od tega bo odvisen tudi nastanek ciklona nad severnim Sredozemljem ter njegova natančna pot, ki bo ključna za morebitne padavine in možnost sneženja pri nas," je zapisal na Meteoinfo.