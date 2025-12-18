Naslovnica
Slovenija

Nas bodo za božič razveselile snežinke?

Ljubljana, 18. 12. 2025 10.08

Avtor:
K.H. R.N.
Izračun meteorološkega modela ECMWF

Medtem ko so prvo polovico decembra zaznamovale za ta čas neobičajno visoke temperature, pa zadnje napovedi kažejo, da se bo v času božično-novoletnih praznikov občutno ohladilo. S polarnih predelov se bo namreč proti jugu evropske celine spuščal občutno hladnejši zrak. Nekateri modeli nakazujejo celo možnost, da bi lahko prav na božič večji del države pobelil sneg.

Zelo stabilno z izrazitim temperaturnih obratom – takšno vreme je v letošnjem decembru prevladovalo doslej. Temperature so bile blizu pričakovanih vrednosti za ta čas le po meglenih nižinah, medtem ko je bilo višje občutno topleje, pravi naš hišni prognostik Rok Nosan. Nad večjim delom Evrope je namreč doslej prevladoval zahodni zračni tok, ki je glavni razlog za milo vreme in razmeroma visoke temperature. 

Sneg za božič
Sneg za božič
FOTO: Shutterstock

Meteorološke karte pa zdaj nakazujejo, da se obeta sprememba, ki bi lahko prinesla nekaj snega vse do nižin. Zračna cirkulacija nad Evropo se bo po najnovejših izračunih postopno spremenila. "Veter se bo obrnil na severno smer, kar pomeni dotok hladnejšega zraka s polarnih območij proti jugu celine," je Nosan zapisal za Meteoinfo.

Preberi še Nas bo za božič presenetila snežna pošiljka?

Prvi val hladnega zraka naj bi naše kraje dosegel ravno v času božičnih praznikov. Večina izračunov meteoroloških modelov trenutno sicer kaže na suho ohladitev in razmeroma majhne možnosti za sneg, a nekateri ponujajo tudi drugačne scenarije. "Glavni jutranji izračun meteorološkega modela ECMWF nakazuje možnost, da bi lahko prav na božični dan sneg pobelil večji del Slovenije," pravi Nosan. 

Kot pravi, napoved ostaja zelo negotova, saj še ni jasno, kam se bo usmerilo jedro hladne zračne mase. "Od tega bo odvisen tudi nastanek ciklona nad severnim Sredozemljem ter njegova natančna pot, ki bo ključna za morebitne padavine in možnost sneženja pri nas," je zapisal na Meteoinfo.

Izračun meteorološkega modela ECMWF
Izračun meteorološkega modela ECMWF
FOTO: ECMWF

Če nas bodo za božič razveselile snežinke, bo to precej redek pojav, saj smo v zadnjih 25 letih v večjem delu Slovenije našteli le štiri bele božiče. V belo božično jutro smo se sicer ponekod zbudili že lani, a je bila snežna odeja zelo tanka. "Pred lanskim letom pa smo imeli nekaj božičev, ki ne le, da nam niso prinesli snega, ampak so bili tudi nenavadno topli. V Dobličah pri Črnomlju so 25. decembra 2023 izmerili kar 16,4 stopinje Celzija," je še zapisal Nosan. 

božič sneg vreme ohladitev

jank
18. 12. 2025 12.07
Po pratiki bo 1 m snega. Tako je povedal tisti stric iz Blok.
