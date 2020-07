Nas čaka prvi vročinski val v letošnjem letu?

Če se poletje doslej s temperaturami in vročino ni izkazalo pa naj bi se po napovedih to kmalu spremenilo. Morda bomo ponekod celo zabeležili prvi vročinski val letos. Marsikje se bo namreč ogrelo do 30 stopinj in več. To obdobje sicer po navadi velja za najbolj vroče v poletju, saj vstopamo v vrhunec tega letnega časa. A če gledamo kot celoto, letos še zdaleč ne bo tako vroče kot na primer lani, ko smo imeli kar pet vročinskih valov.