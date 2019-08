"Točno v tem trenutku požari, ki se širijo hitreje kot kadarkoli, uničujejo amazonski pragozd. Naš dom gori in pljuča našega planeta se spreminjajo v pepel," so opozorili mladi okoljevarstveniki. Prejšnji mesec, ko je Medvladni panel za podnebne spremembe izdal novo posebno poročilo, ki ponovno poudarja nujnost takojšnjega ukrepanja v boju proti prihajajoči okoljski katastrofi, so hudi požari divjali na Arktiki, v plamenih pa so tudi enormni gozdovi v Sibiriji in osrednji Afriki. To so le zadnji primeri podnebne krize, ki jo prinašajo podnebne spremembe."Drvimo proti točki, ko bo nekontrolirano sosledje dogodkov uničilo naše ekosisteme in s tem naše preživetje na Zemlji."

Amazonski pragozd je največji tropski deževni gozd na svetu, v njem pa živi milijone rastlinskih in živalskih vrst ter milijon pripadnikov staroselskih skupnosti. Deževni gozd poleg tega predstavlja ključni ponor ogljika, proizvede 20 % kisika na Zemlji, ob požarih pa ne le, da gozd izginja, temveč z gorenjem v ozračje spušča še ogromne količine toplogrednih plinov – kar le še pospešuje začarani krog podnebnih sprememb, so pojasnili.

Odkar je lani na oblast prišel brazilski predsednikJair Bolsonaro, število gozdnih požarov vztrajno narašča – pospešujejo jih tako suša kot katastrofalne okoljske politike brazilske vlade, ki v Amazoniji vidijo zgolj gospodarsko vrednost. Medtem pa globalna ekonomija še naprej troši brazilske produkte in podpisuje trgovinske sporazume, opozarjajo.

Tako je EU ravnokar podpisala nov trgovinski sporazum z državami zveze Mercosur, ki bo amazonskemu pragozdu in južnoameriškemu kmetijstvu povzročil le še hujšo škodo. "Čeprav so se nekateri evropski voditelji v zadnjih dneh oglasili in zahtevali Bolsonarovo ukrepanje v zvezi s požari, je dejstvo, da EU in ZDA na vse mogoče načine podpirajo konservativne politike, kot so Macri, Guaido ali Bolsonaro, ki z napadi na delavske pravice, reproduktivne pravice žensk, na pravice staroselskih skupnosti, s krčenjem socialne države in popolnim poblagovljenjem okolja prinašajo socialno in okoljsko katastrofo, ki ne bo ostala omejena le na njihove države. Požari, poplave in druge manifestacije podnebnih sprememb se ne brigajo za meje, patetična sklicevanja na suverenost nacionalnih držav pri prilagajanju na nove okoljske realnosti pa kažejo na popolno nerazumevanje obsega okoljske krize."

Zadnja štiri desetletja smo na poti k človeškemu izumrtju in to je zgolj še en jasen korak bližje k našemu masovnemu izumrtju. Prvi korak k zeleni in pravični prihodnosti, v katerem bodo tako človeška kot druge vrste lahko v razcvetu, je tako prepoznanje človeka kot dela narave in narave kot subjekta s svojo lastno vrednostjo in ne zgolj kot ekonomsko kategorijo za izkoriščanje s strani peščice nosilcev kapitala, so v izjavi za javnost še zapisali mladi okoljevarstveniki.