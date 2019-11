'Nismo nek Robin Hood. Če stvar ne bo profitabilna, tega ne bomo delali'

Ravno tu sta z Ivom Boscarolom kompatibilna – njega namreč zanima prav letalska šola. Kot pravi, bi "Jocu zagotavljali zelo dobre pilote"."Pipistel namreč že ima akademijo. Veliko potujemo po svetu in vsi piloti govorijo o odličnem kadru iz Adrijine šole. Blagovna znamka, ki jo ima Adrijina šola po svetu, ima svojo ceno in svojo težo. Če bi združili naša letala in simulatorje tudi v slovenski šoli, bi bila to velika dodana vrednost. Poleg Indijcev in Američanov bi končno lahko tudi v Sloveniji ena eminentna šola imela naša letala, Adria je do sedaj pilote raje šolala na čeških letalih."

Joc Pečečnik je v oddaji 24UR ZVEČERpovedal, da so skupaj s tujimi poslovnimi partnerji oddali ponudbo za nakup premoženja od podjetja Adria v stečaju, z namenom, da v času do zaključka stečajnega postopka ugotovijo, ali imajo osnovna sredstva, ki jih stečajni upravitelj ponuja, dejansko svojo vrednost. "To se nanaša na letalsko licenco, na JATA članstvo, slote, brand od Adrije in določene poslovne aplikacije. Ne zanima pa nas letalska šola."

Boscarol trdi, da bodo izšolali tako dober kader, da bodo ime Adrie peljali naprej. "Zainteresirani smo tudi za blagovno znamko, saj je brez tega šola manj vredna, bi pa radi šolo nadgradili. Pilote za potniška letala bi šolali na pravem potniškem letalu, tudi v Mariboru, kjer letališče sameva. Če bi tam naredili dobro letalsko akademijo, kjer bi se šolali ljudje s celega sveta, bi bila to dodana vrednost."

Pečečnik imen, s katerimi sodeluje glede odločitve o nakupu Adrie, še ni želel izdati. Kot je povedal, glede tega ni še "nobene evforije". "Trenutno sodelujemo samo s ponudbo v stečajnem postopku. Veliko faktorjev se mora poklopiti, da bi mi ta nakup izvedli, vsekakor ga pa bomo, če se vse naše zahteve izpolnijo. Imen ne bi želel izdati, je pa to podjetje, ki se ukvarja z letalskimi podjetji, ker mi tega znanja nimamo." Na vprašanje, kateri faktorji se morajo poklopiti, je odvrnil, da morajo ugotoviti, ali so licence, sloti in vse, kar je ostalo od Adrie, sploh še uporabni. "Za to je namenjen čas do pomladi. Računam, da bo stečajni upravitelj sodeloval z nami. V kolikor bomo ugotovili, da se da na pogorišču Adrie vzpostaviti novo Adrio, bomo to vsekakor storili."

Boscarol pravi, da se pogovarjajo z obema stečajnima upraviteljema – Adria šola ima enega, letala in blagovna znamka pa so v lasti Adire Airways. Od četrtkovega sestanka s stečajnim upraviteljem pričakuje "informacijo, koliko je blagovna znamka Adria šole povezana z Adrio Airways in da bomo ugotovili, kako je z licenco, ali je še aktivna."

Pečečnik še pravi, da poslovnega načrta, kako bi izgledala nova Adria, še niso uspeli narediti do konca. "Nek preliminarni načrt je sicer naredil naš partner, ki je specialist za umeščanje malih avio agencij v zračni prostor in tukaj smo dokaj blizu poslovne nule. Naš namen je med drugim, da Slovenci ne bi hodili več kot cigani v Zagreb, Benetke in iskali svoje povezave v svet. Če ne drugega, si poslovni in politični svet zaslužita, da ima povezavo v Slovenijo. To pa ne pomeni, da smo mi nek Robin Hood. Če stvar ne bo profitabilna ali vsaj malo nad nulo, tega ne bomo delali," je še dejal.